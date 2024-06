Nie sú len pre deti a do niektorých máte vstup zadarmo: Tieto zábavné parky na skok od Slovenska musíte v lete navštíviť

Letné voľno je za rohom a mnohí možno premýšľajú nad nezvyčajným dobrodružstvom, ktoré by mohli v najbližších týždňoch okúsiť na vlastnej koži. Patríte medzi tých, ktorí hľadajú miesta, kde by si mohli nielen oddýchnuť, ale sa aj riadne zabaviť? Je totiž ten najlepší čas začať uvažovať nad návštevou zábavného parku.

Článok pokračuje pod videom ↓

Čo môže byť lepšie, ako stráviť deň v zábavnom parku plnom vzrušujúcich atrakcií? V blízkosti Slovenska možno nájsť množstvo zábavných parkov, kde si každý nájde to svoje – od adrenalínových horských dráh, cez pohodové atrakcie až po rozprávkové prechádzky po chodníčkoch plných fantázie.

Možno ste vedeli, možno nie, no v okolí Slovenska funguje niekoľko zaujímavých zábavných parkov. V tých sa fantasticky zabavia nielen malí, ale aj veľkí dobrodruhovia. Navyše, nezruinujú vám rodinný rozpočet.

Energylandia (Poľsko)

Našu cestu po stredoeurópskych zábavných parkoch začíname u severných susedov. Najväčší poľský zábavný park Energylandia sa rozprestiera na pozemku s rozlohou 70 hektárov v meste Zator. Autom zo Slovenska je to od viacerých hraničných priechodov na severe krajiny do zábavného parku do 90 kilometrov, čo nie je úplne najbližšie, ale ani najďalej.

Energylandia bola otvorená v roku 2014 a už od svojho otvorenia sa zaradila medzi najnavštevovanejšie miesta v Poľsku. Rozdelená je celkovo na sedem jednotlivých zón: Bajkolandia (Krajina rozprávok), Strefa familijna (Rodinná zóna), Strefa ekstremalna (Extrémna zóna), Water Park, Smoczy Gród (Dračí hrad), Aqualantis a Sweet Valley. V každej z jednotlivých zón môžete otestovať rôznorodé atrakcie podľa zamerania. Najväčším lákadlom je nepochybne až 18 horských dráh a celkovo 123 atrakcií.

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného