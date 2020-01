Quentin Tarantino rozšíri svet Once Upon A Time In Hollywood seriálom. Uvidíme DiCapria v televíznej úlohe?

Od uvedenia filmu Vtedy v Hollywoode (Once Upon A Time… In Hollywood) ikonického režiséra Quentina Tarantina v slovenských kinách ubehla už viac ako polovica roka. Snímka sa stretla s nepochybným celosvetovým úspechom a o jej kvalitách svedčí aj celkovo 10 nominácií na prestížneho Oscara.

Ďalší skvelý Tarantinov film si aktuálne už v kinách nevychutnáte, no zaobstarať si ho môžete napríklad na DVD, či zhliadnuť ho v online požičovni filmov. A odporúčame tak urobiť, pretože už čoskoro sa OUATIH dočká pokračovania.

Seriálový spin-off

Už pár mesiacov po celosvetovom uvedením Tarantinovej snímky do kín sa začalo špekulovať o tom, že z filmu vznikne niečo ako pokračovanie. Neskôr sa objavili informácie, že Tarantino Vtedy v Hollywoode prestrihá a uvedie na streamovacích službách v podobe seriálu. Od tohto zámeru, samozrejme, ešte stále neupustil, aj keď seriálové uvedenie je ešte stále viac-menej neisté a skôr sa hovorí o režisérskom zostrihu toho, čo sme mohli vidieť v kinách. Ako ale najnovšie informuje britský magazín New Musical Express, Tarantino plánuje svet načrtnutý v jeho nedávnom hite rozšíriť iným seriálom.

Tí, ktorí snímku s Leonardom DiCapriom a Bradom Pittom videli, si istotne vybavia seriál Bounty Law, ktorý sa v OUATIH spomína. V ňom si postava Ricka Daltona (DiCaprio) zahrala hlavnú úlohu a aj keď sme v samotnom filme z neho videli len veľmi málo, sám Tarantino k nemu pre potreby deja vo OUATIH napísal scenáre k 5 zhruba 35-minútovým epizódam.

Potrvá to rok a pol. Minimálne

Z nich by mal, podľa toho, čo Tarantino povedal webu Deadline, vzniknúť seriál, ktorý by mal byť spin-offom k hlavnému filmu. „Chcem to spraviť, ale potrvá mi tak rok a pol,“ povedal uznávaný a filmovými fanúšikmi zbožňovaný režisér v rozhovore.

K vytvoreniu nového seriálu ho inšpirovali najmä iné úspešné projekty ako Dead or Alive, Wanted, Tales of Wells Fargo, ktoré dokázali v polhodinovom deji rozprávať celkom slušné príbehy. „Tak mi napadlo, či by som niečo podobné vedel spraviť aj ja. A skončilo sa to napísaním piatich polhodinových epizód, takže ich nakrútim, aj zrežírujem,“ povedal Tarantino magazínu Deadline.

Naozaj sa ho dočkáme?

Či sa v jeho chystanom seriáli ale objaví aj samotný DiCaprio, je zatiaľ otázne. Známe nie je ani to, ktorá televízna stanica či streamovacia služba po novom Tarantinovom projekte siahne a či nejde len o jeho možné plány. Quentin je totiž známy tým, že o svojich budúcich projektoch veľa rozpráva, no veľa z nich neuskutoční.

Príkladom môže byť aj sľubované pokračovanie kultu Kill Bill. To už malo byť na svete dávno, len sa k nemu režisér akosi nedostal. Podľa všetkého by sme sa ho ale v najbližších rokoch mohli dočkať, keďže už vraj na túto tému komunikoval aj s Umou Thurman.

Okrem iného ale Tarantino tiež podľa magazínu NME pracuje aj na štvorhodinovom režisérskom zostrihu OUATIH, ktorý by sa mohol objaviť na streamovacej službe Netflix.

