„Putinov mozog a duchový sprievodca“: Kto je nenávidený Alexander Dugin, ktorý mal sedieť v aute s bombou?

V nedeľu obleteli svet správy o nastraženej bombe, kvôli ktorej prišla o život dcéra ruského ultranacionalistického ideológa Alexandra Dugina. Hovorí sa o tom, že bomba mala byť určená práve pre neho. TASR v pondelok ráno informovala, že za útokom stojí málo známa organizácia – Národná republikánska armáda. Podľa AP ide o neznámu skupinu, ktorej existenciu nedokázala táto americká tlačová agentúra overiť.

V článku sa dozviete aj: kto je Alexander Dugin;

čo si myslí o Vladimirovi Putinovi;

kto sú jeho nepriatelia;

aká je jeho vidina Ruska;

aké názory mala jeho dcéra, ktorá prišla pri bombovom útoku o život.

Bombový útok

K výbuchu vozidla, v ktorom sedela Daria Duginová, prišlo v sobotu večer.

Ruské médiá uviedli, že Alexandr Dugin a jeho dcéra sa v sobotu v Zacharove v Moskovskej oblasti zúčastnili na literárno-hudobnom „vlasteneckom festivale“ s názvom Tradícia. Údajne mali v pláne odísť z podujatia spolu, ale Daria napokon odišla autom sama.

„Bolo to otcovo vozidlo. Daria šoférovala iné auto, ale dnes si vzala jeho auto, zatiaľ čo Alexandr išiel inou cestou. Vrátil sa, bol na mieste tragédie. Rozumiem tomu tak, že cieľom bol Alexandr alebo pravdepodobne oni dvaja spoločne,“ povedal Andrej Krasnov, Duginovej priateľ a šéf hnutia Ruský horizont.

Alexander Dugin je známy tým, že šíri extrémne pravicové názory o mieste Ruska vo svete. Je označovaný za „ruského fašistu“, ktorý údajne pomáhal formovať expanzívnu zahraničnú politiku Vladimira Putina. Čo ďalšie by ste o ňom mali vedieť?

Putinov Rasputin

Celým menom Alexandr Gelievič Dugin sa narodil 7. januára 1962 v Moskve. The Guardian uvádza, že pre mnohých je veľmi dobre známy pod prezývkou „Putinov Rasputin“ a pre svoj vzhľad, ku ktorému patrí dlhšia brada. Hovorí sa o ňom aj ako o „Putinovom mozgu“ či „Putinovom duchovnom sprievodcovi“. Denník ale vysvetľuje, že to, aký má naozaj vplyv na Vladimira Putina je stále iba predmetom búrlivých diskusií a názory sa rôznia.

Základy geopolitiky

Dugin v roku 1997 predstavil knihu s názvom Základy geopolitiky: Geopolitická budúcnosť Ruska, o ktorej sa hovorí ako o základe pre Putinovu zahraničnú politiku, uvádza Newsweek. Kniha sa stala v Rusku hitom a slúži ako učebnica vojenskej akadémie. Základy geopolitiky vidia Ukrajinu patriacu Rusku, a preto nie je jeho odpor voči nej vôbec prekvapujúci.

Verboval ľudí

V roku 2014 stál Dugin na čele mládežníckeho krídla politickej organizácie Eurasian Youth Union, ktorá verbovala ľudí s vojenskými skúsenosťami do boja.

Má ovládať konšpiračný web

Spája sa aj s webom Geopolitica, ktorý má podľa USA ovládať. Jeho účelom je šírenie propagandy a dezinformácií, orientovaných na západ.

Nenávidí Ukrajincov

CNN vysvetľuje, že Dugin pomohol oživiť výraz Novorusko. Vyjadril sa, že Ukrajina musí zmiznúť z povrchu zemského a má byť vybudovaná od základov alebo ju musia dostať ľudia. A riešenie vidí v samotnom zabíjaní. „Zabíjať, zabíjať, zabíjať. Už žiadne reči. Je to môj názor ako profesora,“ povedal.

Kritizuje aj Rusov

Dugin sa nevyjadruje negatívne iba o Ukrajine či Západe, ale aj o Rusoch, v ktorých radoch má tiež množstvo nepriateľov. Niet sa čomu čudovať, sám v roku 2019 uviedol, že každý, kto je v Rusku pri moci, je spodina. Samozrejme, okrem Putina.

Boli na neho uvalené sankcie

V roku 2015 USA sankciovali Dugina kvôli spoluúčasti na akciách, ktoré ohrozujú mier, bezpečnosť či územnú celistvosť Ukrajiny. The Washington Post hovorí o Duginovi ako o ostrom kritikovi Spojených štátov, ktorý spomína večnú vojnu medzi Ruskom a Západom.

„Putin je nenahraditeľný“

O tom, ako vníma Putina, svedčí jeho výrok z roku 2007, v ktorom povedal, že ruský prezident nemá žiadnych oponentov. A ak by sa náhodou aj nejaký objavil, bol by duševne chorý a mal by vyhľadať lekársku pomoc. „Putin je všade, Putin je všetko, Putin je absolútny, Putin je nenahraditeľný,“ cituje CNN jeho slová s odvolaním na ruský web 7info, ktorý zhromaždil najpodliezavejšie výroky na osobu Putina.

Napriek tomu si ho v roku 2014 predsa len dovolil kritizovať. Ako uvádza Denník N, dôvodom bolo, že obsadil iba Krym a časť Donbasu a nie celú Ukrajinu.

Daria Duginová

Ako sa hovorí, jablko nepadá ďaleko od stromu a v prípade Duginovej zosnulej dcéry to nepochybne platí. Okrem iného bola šéfredaktorkou dezinformačného webu a taktiež otvorene podporovala násilie páchané na Ukrajine.

The Washington Post uvádza, že jej stránka bez servítky tvrdila, že ak sa Ukrajina dostane do NATO, bude to jej koniec. Za údajné šírenie dezinformácií o Ukrajine na internete ju Británia v júli zaradila na zoznam sankcionovaných Rusov.