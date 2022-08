Nie sme teroristický štát ako Ruská federácia. Ukrajina popiera účasť na smrti dcéry „Putinovho Rasputina“

Ukrajina poprela účasť na smrti dcéry ruského nacionalistického ideológa Alexandra Dugina, ktorá zomrela pri výbuchu auta. V televíznom prejave to povedal poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Mychajlo Podoľak.

„Potvrdzujem, že Ukrajina, samozrejme, nemá s týmto nič spoločné, lebo nie sme zločinecký štát ako Ruská federácia a navyše nie sme ani teroristický štát,“ cituje Podoľaka denník The Guardian.

Politik zdanlivo zo zabitia Darie Duginovej obvinil vnútorné boje o moc medzi „rôznymi politickými frakciami“ v Rusku a naznačil, že incident bol „karmickou“ odplatou pre podporovateľov ruských akcií na Ukrajine, akými sú Duginovci.

Výbuch sa stal v sobotu, keď sa Duginová vracala z kultúrneho festivalu, na ktorom bola s otcom. Vyšetrovací výbor Moskovskej oblasti informoval, že ho spôsobila bomba vo vozidle, ktoré 29-ročná Duginová šoférovala.

Vyšetrovania prípadu sa ujal centrálny Vyšetrovací výbor Ruskej federácie. Niektoré ruské médiá s odvolaním sa na svedkov informovali, že vozidlo patrilo jej otcovi a on sám sa na poslednú chvíľu rozhodol ísť v inom aute.

Alexander Dugin in the street next to the destroyed car belonging to his daughter. The Russian elites (mafia clans) will now triple the security of their children and themselves. The Russian infightings have begun. #Russia #Dugin pic.twitter.com/x5WUQ0fxJ0

— (((Tendar))) (@Tendar) August 20, 2022