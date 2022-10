Putin prezradil, čo plánujú ďalej na Ukrajine: V „špeciálnej vojenskej operácii“ robia podľa neho všetko správne

Ruský prezident Vladimir Putin v piatok uviedol, že Rusko neplánuje ďalšie „masívne“ útoky na Ukrajinu a jeho cieľom nie je zničiť Ukrajinu. Moskva podľa neho robí v „špeciálnej vojenskej operácii“ všetko správne. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

„Teraz nie sú potrebné masívne útoky. Sú aj iné úlohy. Zatiaľ… Nedávame si za úlohu zničiť Ukrajinu,“ povedal šéf Kremľa na summite Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ) v Kazachstane.

To, čo sa momentálne deje nie je príjemné, uviedol Putin. Ak by vo februári nespustil útok na Ukrajinu, situácia by podľa neho bola rovnaká, no „podmienky pre Rusko by boli horšie“. „Takže robíme všetko správne,“ dodal.

Stretnutie s Bidenom

Putin uviedol, že nevidí potrebu rokovať s americkým prezidentom Joeom Bidenom. Povedal to po summite Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ) v Kazachstane. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.

„Mali by sme sa ho opýtať, či je pripravený viesť so mnou takéto rozhovory alebo nie. Aby som bol úprimný, ja nevidím potrebu,“ odpovedal Putin na otázku o možnom stretnutí s Bidenom na summite G20 v Indonézii v novembri.

Mobilizácia je skoro na konci

Ruský prezident tiež uviedol, že čiastočná mobilizácia záložníkov v Rusku bude dokončená v priebehu dvoch týždňov. Jej doterajší priebeh vyvolal paniku a masový odchod mužov z krajiny.

„Nič navyše sa neplánuje. Z ministerstva obrany neprišli žiadne návrhy a v dohľadnej dobe nevidím žiadnu dodatočnú potrebu. Dodnes sa zmobilizovalo 222.000 ľudí z 300.000. Približne do dvoch týždňov budú všetky mobilizačné aktivity ukončené,“ povedal.

Spojenci sa obávajú eskalácie

Putin pripustil, že spojenci Moskvy sa „obávajú“ eskalácie konfliktu na Ukrajine, no tvrdí, že to neovplyvňuje ich vzájomné vzťahy. „Samozrejme (naši) partneri sa zaujímajú a obávajú o budúcnosť rusko-ukrajinských vzťahov… To však nijako neovplyvňuje charakter, kvalitu a hĺbku vzťahov Ruska s týmito krajinami,“ dodal.

V prípade Nemecka povedal, že Berlín robí chybu, keď v ukrajinskom konflikte stojí na strane Severoatlantickej aliancie (NATO), uviedla televízia CNN.

„Nemecko sa rozhodlo, že záväzky plynúce z niektorých medzinárodných dohôd, vrátane NATO, majú prednosť pred domácimi záujmami. Som presvedčený, že je to chyba a ich (nemecká) ekonomika a občania trpia. Inak by plynovody Nord Stream neodpisovali,“ povedal Putin. „Jedna vetva plynovodu Nord Stream 2 je vo funkčnom stave. Rozhodnutie spustiť ju nepadlo a je nepravdepodobné, že padne, ale to nie je naša vec,“ dodal.

SNŠ je medzinárodná organizácia združujúca niektoré z bývalých republík Sovietskeho zväzu. V má 11 členov.