Putin hovorí, že Rusko na Ukrajine sotva začalo. Vyzval západ, nech ich skúsi poraziť na bojovom poli

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok vyhlásil, že ak chce Západ poraziť Rusko na bojovom poli, môže sa o to pokúsiť. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.

„Dnes počúvame, že nás chcú poraziť na bojovom poli. Čo na to povedať – nech to skúsia“, vyhlásil Putin v príhovore venovanom lídrom ruského parlamentu. Šéf Kremľa ďalej obvinil „kolektívny Západ“ z rozpútania vojny na Ukrajine, pričom uviedol že, ruská intervencia na Ukrajine je začiatkom zmeny smerovania k „multipolárnemu svetu“.

„Veľakrát sme počuli, že Západ sa s nami bude biť do posledného Ukrajinca. Pre ukrajinský ľud je to tragédia, no vyzerá to tak, že všetko k tomu smeruje,“ pokračoval Putin.

Rusko nezačalo na Ukrajine ešte nič vážne podnikať

Zároveň dodal, že všetci by mali vedieť, že Rusko nezačalo na Ukrajine ešte nič vážne podnikať. „Zároveň však neodmietame mierové rokovania. No tí, ktorí ich odmietajú, by mali vedieť, že čím ďalej to zájde, tým ťažšie bude sa s nami dohodnúť,“ vyhlásil ruský prezident.