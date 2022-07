Zomrel už piaty dôležitý manažér spojený s ruským Gazpromom. Milionára našli zastreleného v bazéne

Šéfa logistickej spoločnosti, ktorá mala lukratívne zmluvy s plynárenským koncernom Gazprom, našli pred pár dňami mŕtveho v bazéne pri jeho dome na luxusnom predmestí ruského mesta Petrohrad.

Informoval o tom v utorok britský denník The Independent, ktorý pripomenul, že od začiatku tohto roku ide o piate záhadné úmrtie z radov vysokopostavených ruských manažérov spojených s energetickým gigantom Gazprom. Telo Jurija Voronova so strelným poranením hlavy sa našlo 4. júla popoludní. Britské Metro o ňom píše ako o milionárovi.

