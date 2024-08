Tajná mapa ukazuje plán jadrového útoku: Na tieto miesta cieli Putin, na zozname sú aj jeho spojenci

Na verejnosť unikli tajné plány Ruskej federácie. Tie plánuje využiť v prípade, ak by sa dostala do otvoreného konfliktu so štátmi NATO. Informuje o tom CNN Prima News odvolávajúc sa na The Financial Times.

Článok pokračuje pod videom ↓

Tajný plán obsahuje aj zoznam miest, na ktoré Putin vyšle taktické jadrové strely. Mapa potenciálnych cieľov mala byť vytvorená ešte medzi rokmi 2008 a 2014.

Putin má viacero cieľov

Moskva v prípade väčšieho konfliktu stavia najmä na silu námorníctva. Jej lode sú totižto schopné niesť jadrové hlavice, ktoré dokážu v prípade nutnosti odpáliť aj na miesta či do oblastí, ktoré s Ruskom nesusedia.

Podľa uniknutých informácií je najbližšie „na rane“ Estónsko s jedným cieľom. Päť cieľov má Putin zaznačených v Nemecku. Ide o prístavy, ale aj vnútrozemské mestá. Nebezpečenstvo hrozí aj Francúzsku.

Rusko ako jeden zo svojich cieľov označilo aj Škandinávske krajiny, v Baltskom mori by sa ruská flotila mohla zamerať na nórsku námornícku základňu v Bergene.

Medzi ciele patrí aj niekoľko lokalít vo Veľkej Británii, no hrozba visí aj nad Rumunskom, Bulharskom a Tureckom.

Za potenciálnych nepriateľov označili Rusi aj svojich aktuálnych spojencov. V prípade, že by došlo k rozsiahlemu konfliktu, Moskva zaútočí aj na mestá v Azerbajdžane alebo Iráne.

Zaujímavosťou však je, že v tomto pláne sa nenachádza Ukrajina. Nespomína sa ani potenciálny jadrový útok.