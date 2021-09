Psychopati a narcistickí ľudia majú často niečo spoločné. Nová vedecká štúdia prekvapila svojimi výsledkami

Napríklad, existuje teória, podľa ktorej je homosexualita následkom toho, že ľudia, ale aj zvieratá, sú čoraz sociálnejšie stvorenia. Iní si zas myslia, že sexuálna orientácia súvisí s osobnostnými črtami človeka. Ako to teda je?

Majú heterosexuáli temnejšiu osobnosť?

Vedci sa rozhodli, že zistia, aká je súvislosť medzi temnými osobnostnými črtami a sexuálnou orientáciou človeka. Ako informuje štúdia publikovaná v časopise Personality and Individual Differences, vedci zhromaždili údaje od viac ako 4 000 ľudí. Okrem iného ich zaujímalo aj to, ako sa sexuálna orientácia človeka vlastne vyvíja.

Profesor evolučnej antropológie Brian Hare skúmal správanie opíc bonobo. Na základe toho vytvoril hypotézu, že homosexualita mohla vzniknúť ako následok toho, že sú zvieratá sociálnejšie a vzťahovať sa to môže aj na ľudí. Ako si Hare všimol, pre opice bonobo sú nesmierne dôležité nielen sexuálne interakcie medzi jedincami opačného pohlavia, ale aj interakcie v rámci rovnakého pohlavia. Vytvárajú si tak medzi sebou sociálne putá, píše portál Psypost.

Severi Luoto a jeho kolegovia zas vytvorili hypotézu, že v rámci pohlaví dochádza k posunu. Povahovými črtami sa podľa nich homosexuálni muži podobajú na heterosexuálne ženy. Platí to však aj naopak, homosexuálne ženy sa podľa Luota povahovo podobajú na heterosexuálnych mužov.

Narcizmus, psychopatia, machiavelianizmus

Vráťme sa však k pôvodnej štúdii. Zo všetkých zúčastnených sa k heterosexuálnej orientácii hlásilo 3 675 ľudí. 115 bolo homosexuálov, 233 bisexuálov a 34 ľudí uviedlo možnosť „iné“. Úlohou účastníkov bolo vyplniť dotazník, ktorý hodnotil prítomnosť temných čŕt, vrátane narcizmu, psychopatie a machiavelianizmu. Výsledky boli pre vedcov vskutku fascinujúce.

Ukázalo sa, že neheterosexuálni ľudia nemajú nižšie skóre na škálach hodnotiacich temnú stránku osobnosti. Bisexuálni a homosexuálni účastníci výskumu skórovali o niečo vyššie na škálach hodnotiacich machiavelianizmus. Nepodarilo sa potvrdiť ani Loutovu teóriu posunu v rámci pohlaví. Muži zvyčajne dosahujú vyššie skóre na škálach hodnotiacich temné črty ako ženy. To znamená, že homosexuálne ženy by mali mať temnejšiu osobnosť ako heterosexuálne ženy. Homosexuálni muži by zas mali mať nižšie skóre ako heterosexuálni muži.

Výsledky však ukázali, že napríklad bisexuálne ženy dosahovali vyššie skóre na škále machiavelianizmu, narcizmu, ale aj psychopatie. S podobnými výsledkami prišli vedci už v roku 2017 v štúdii publikovanej v časopise Evolurionary Psychological Science. Ďalšie štúdie zas hovoria, že neexistuje žiaden významný rozdiel medzi homosexuálmi a heterosexuálmi, či už medzi mužmi alebo medzi ženami.

Každý z nás má vybudované obranné mechanizmy

V istom zmysle však podľa vedcov dáva zmysel, že ľudia s homosexuálnou orientáciou podľa niektorých štúdií dosahujú vyššie skóre na škálach temných osobnostných čŕt. Ako menšina totiž čelia nemalým ťažkostiam a museli si vyvinúť obranné mechanizmy, ktoré im pomáhajú prekonávať prekážky. To, čo prežívame, nás ovplyvňuje už od útleho veku, mení to naše správanie, ale aj postoje.

Ľudia, ktorí mali detstvo plné neistoty, sa zameriavajú viac na krátkodobé ciele a okamžité uspokojenie a neistotu pociťujú aj vo vzťahoch. Ľudia, ktorí mali v detstve stabilné zázemie, sa zameriavajú na dlhodobé ciele, sú menej agresívni a okamžite uspokojenie dokážu odložiť v záujme dosiahnutia väčších cieľov.

Preto si vedci myslia, že homosexuáli patria do prvej kategórie, vytvárajú si neisté väzby a plnia skôr krátkodobé ciele. A presne to platí aj pre ľudí s vysokým skóre na škálach temných osobnostných čŕt. Vedci však upozorňujú, že to nie je klinické hodnotenie. Človek s vysokým skóre na spomínaných škálach nemusí byť nebezpečný psychopat.