Psík čakal tri mesiace v nemocnici vo Wu-chane na svojho majiteľa, ktorý tam zomrel na koronavírus

Známa veta – pes je najlepší priateľ človeka je síce neustále omieľaná, no ako aj tento príbeh ukazuje, je pravdivá. Ľudí po celom svete dojíma príbeh psieho kríženca z čínskeho mesta Wu-chan, ktorého majiteľ zomrel v nemocnici na ochorenie COVID-19.

7-ročný psí kríženec dostal meno Xiao Bao, čo v preklade znamená Malý poklad, ako informuje Bored Panda. Do nemocnice prišiel so svojím 65-ročným pánom ešte vo februári. Muž ale po piatich dňoch na nákazu novým koronavírusom zomrel. Psík odmietal opustiť nemocničnú halu a stále čakal, kým sa jeho pán ukáže.

Loyal #dog waits at a #Wuhan hospital for 3 months after his owner dies from covid-19

7-yo dog Xiao Bao waited patiently for his owner at Wuhan hospital.Staff at Wuhan Taikang Hospital fed Xiao Bao

Xiao’s owner died 5 days after being admitted pic.twitter.com/H31Ls2Dsrh

