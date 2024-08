PS má odkaz pre prezidenta Pellegriniho: Žiada, aby si do paláca pozval Šimkovičovú aj Suska. Majú vysvetliť svoje kroky

Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) vyzýva prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby do paláca pozval ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nominantka SNS) a šéfa rezortu spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD). Hlava štátu by mala od nich žiadať verejné vysvetlenie ich krokov. Apeloval na to podpredseda parlamentu a líder hnutia Michal Šimečka.

„Situácia je natoľko vážna, že opozícia musí znovu zvolať protest na utorok pred ministerstvo kultúry. Taktiež ideme odvolávať ministerku Šimkovičovú a aj ministra Suska v parlamente. Je najvyšší čas, aby ste začali konať aj vy,“ odkázal prezidentovi. Šimečka poukázal aj na petíciu za odvolanie Šimkovičovej, ktorú podľa neho podpísalo viac ako 100 000 občanov SR.

Opozícia chce iniciovať odvolávanie Šimkovičovej aj Suska v parlamente. Zbierajú podpisy potrebné na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR. Susko podľa opozície slúži zločincom a rezignoval na boj proti korupcii. Šimkovičovej zase vyčítajú okrem iného personálne zmeny v Slovenskej národnej galérii a v Slovenskom národnom divadle.