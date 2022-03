Prvý ruský notebook je jedna veľká katastrofa. Je pomalý, hlučný, má hrúbku 6 cm a používa desktopové súčiastky

Rusko sa snaží byť už dlhšiu dobu samostatné a nezávislé na okolitých krajinách. Tento trend začal byť pritom v popredí najmä po anexii Krymu a uvaleným sankciám. A výsledkom toho je aj notebook Bitblaze Titan BM15.

Portál zive.cz, ktorý na tému upozornil, uvádza, že zákon v Rusku nariaďuje štátnym spoločnostiam, aby nakupovali techniku z Ruska v závislosti od toho, o akú techniku ide. Iné nariadenia platia napríklad pri mobilných telefónoch a iné u notebookov. Zákon však nevyžaduje, aby boli komponenty z Ruska, takže ruským firmám stačí nakúpiť súčiastky či celé notebooky zo zahraničia a tie potom, napríklad so svojím logom, predávať v krajine.

Cieľom je však byť sebestačný po všetkých stránkach. A tu ako pionier nastúpila ruská spoločnosť Promobit. Tá sa síce venuje súčiastkam pre servery či veľké pracovné stanice, no teraz sa pustila aj do produkcie notebooku a výsledkom je Bitblaze Titan BM15.

Notebook dostal do svojich rúk aj Youtuber Stanislav Vasilievov, ktorému ho spoločnosť požičala. Aj keď sa mu v podstate vysmial, spoločnosti to nevadilo. Ide totiž o prototyp a keď príde do predaja, spoločnosť sľubuje, že chyby odstráni.

Nudné parametre

Notebook má 15,6-palcový IPS displej, 16 GB operačnej pamäte DDR4 a až 512 GB SSD disk. Práve disk bol azda jediný komponent, ktorý Youtuber ocenil. Obrazovka mu občas preblikávala, čo teda nepôsobilo najlepším dojmom. Procesor notebooku je SoC Baikal-M s osemjadrovým 1,5GHz Cortex-A57 a s grafickou kartou Mali-T628 MP8. Komponenty s architektúrou určenou pre smartfóny, ktoré sú staré 10 rokov, jednoznačne nikoho neoslnia. Notebook navyše vydrží nabitý iba dve hodiny.

Najviac, v negatívnom zmysle, zaujal však dizajn. Keďže spoločnosť používala súčiastky, aké sa nachádzajú v stolových počítačoch, v najhrubšom bode má notebook takmer 6 centimetrov. Po otvorení notebooku, Youtuber netušil, čo si má myslieť. Chaoticky poukladané komponenty s množstvom káblov a podivnou batériou pôsobili ako výtvor stredoškoláka. Navyše bol notebook mimoriadne hlučný.

Spoločnosť tvrdí, že výsledný produkt bude na tom oveľa lepšie, a bude mať hrúbku dva centimetre. Predajná cena bude na úrovni 100-tisíc rubľov, čo je momentálne okolo 850 eur.

Aj tak to nie je „Rus“

Pýšenie sa čisto ruským notebookom je trochu pokrytecké. Aj keď čipy s názvami Baikal či Elbrus (ktorý má byť tiež použitý) evokujú, že by to mohli byť ruské výrobky, nie je to tak. Rusko nemá továrne na výrobu moderných polovodičov a musí si vystačiť s komponentami zo susednej Číny či z Taiwanu. Práve Čína je tak v súčasnosti azda jediná krajina na svete, ktorá by mohla byť úplne samostatná pri výrobe počítačov či smartfónov.