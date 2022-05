Prsia si zakrýva rukami, dole stačí smajlík. Britney uverejnila nahé fotky, podľa ľudí má vyhľadať pomoc

Fanúšikovia Britney Spears zostali v uplynulých hodinách šokovaní. Speváčka pridala niekoľko príspevkov, na ktorých je úplne nahá. Nie je to prvýkrát, čo sa Britney týmto spôsobom prezentuje na internete, napriek tomu majú ľudia strach a pýtajú sa, či je v poriadku. Podľa niektorých ide konca o zúfalú prosbu o pomoc.

Ako prvú uverejnila sériu takmer identických šiestich fotografií. Prsia si na nich zakrýva iba rukami a svoje intímne partie prekryla smajlíkom v podobe srdca. Napísala, že fotky vznikli v Mexiku ešte predtým, než otehotnela. Zároveň sa v príspevku opýtala sa, ako je možné, že na dovolenke vyzerá o 10 rokov mladšie.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Britney Spears (@britneyspears)

Obavy o jej zdravie aj kritika

Sledovatelia Britney v komentároch vyjadrili svoje obavy. Niektorí sa jednoducho pýtali, prečo zverejňuje tieto fotografie, ďalší boli kritickejší. „Je to smutné, Britney potrebuje pomoc. Som sklamaný, že niektorí fanúšikovia jej dávajú pozitívnu spätnú väzbu a podporujú tieto príspevky,“ napísal jeden z nich. Viacerí sa Britney opýtali, či jej nevadí, že ju dospievajúce deti uvidia takto.

Prešlo iba niekoľko minút, kým Britney pridala na Instagram veľmi podobný príspevok a o pár hodín ďalší. Fotografie aj ich štýl fotenia sú priam identické. Speváčka ku nim pridala odkaz, v ktorom odkázala svojim sledovateľom, že ich miluje. Tí jej v komentároch svoju priazeň opätovali. Našli sa však aj kritické reakcie, ktoré hovorili, že robí hanbu svojim deťom alebo Britney odporučili, aby vyhľadala pomoc.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Britney Spears (@britneyspears)

Už sa k podobným fotografiám vyjadrila

Už počas minulého leta sme boli svedkami podobnej situácie. Speváčka v tom čase vysvetlila, že je šokujúce, ako ľudia reagujú na to, keď sa sexy žena rozhodne zhodiť vrstvu oblečenia.

Podľa Britney sme sa do tohto sveta narodili nahí, no ona momentálne na svojich pleciach cíti váhu celého sveta. „Chcem vidieť ľahšiu verziu samej seba…nahú…ako keď som sa narodila,“ napísala. Dodala, že keď sa obzrie späť na svoje fotografie, na ktorých je v tej najčistejšej podobe, je to pre ňu dôkaz toho, že všetka tá bolesť, slzy a tiaž, to nevystihuje jej podstatu, nie je to ona.

Dostáva stovky tisíc reakcií

Či je za pridávaním odvážnych fotografií aj v tomto prípade rovnaký dôvod, je zatiaľ otázne. Faktom ale zostáva, že vďaka nim sa dostáva Britney mimoriadne veľa pozornosti.

Jej prvý príspevok z uplynulého dňa každú chvíľu dosiahne milión likeov a ostatné ich majú niekoľko stoviek tisíc. Napriek tomu sa medzi jej 41 miliónmi followerov nájde množstvo takých, ktorým sa tento spôsob prezentácie nepozdáva.