Produkcie filmov sa postupne opäť spúšťajú. Prvým veľkým projektom, ktorý sa znovu začne nakrúcať, je Avatar 2

Koronavírusová pandémia zastavila život v takmer všetkých sférach ekonomiky, Hollywood nevynímajúc. Produkcie (takmer) všetkých filmov či seriálov boli stopnuté a filmárom nezostalo nič iné, než čakať. Zdá sa však, že svet sa postupne prebúdza a mnohé produkčné tímy môžu začať opäť riadne pracovať. Ktoré snímky obnovia svoju produkciu medzi prvými?

Samozrejme, to je ťažké predpovedať, pretože mnohé filmové a seriálové projekty síce pozastavili svoju hlavnú výrobu, na druhej strane však mnohé tímy pracovali aspoň z domu na tom, na čom sa pracovať dalo. Ako však najnovšie informujú viaceré svetové médiá, vrátane britského The Guardian, prvým veľkým filmom, na ktorom práce odštartujú, bude pokračovanie fantasy Jamesa Camerona Avatar 2. To dokonca bude vznikať ako prvý film aj mimo územia Spojených štátov amerických. Filmári dostali výnimku priamo od vlády a budú môcť nakrúcať na Novom Zélande, ktorý je stále pre všetkých cudzincov uzavreté.

Úplná izolácia od sveta

Ešte 16. marca novozélandská premiérka Jacinda Ardern uzavrela hranice krajiny pre všetkých cudzincov. Do krajiny sa nedalo dostať, rovnako ani z nej. Ako sa o pár týždňov ukázalo, bolo to najlepšie rozhodnutie, aké mohla učiniť. Novému Zélandu sa totiž s epidémiou koronavírusu podarilo úspešne zabojovať a nákazu výrazne potlačiť. Koronavírusom sa nakazilo menej než 1500 obyvateľov a 22 mu podľahlo, čo z Nového Zélandu spravilo krajinu s najlepším výsledkom boja proti novej nákaze.

Fakt, že novozélandská vláda udelila výnimku produkčnému štábu snímky Avatar 2 a umožnila 56-člennému výrobnému tímu prísť do krajiny súkromným letom, mnohých nahneval. Krajina totiž aj naďalej zakazuje hocikomu z krajiny prísť či odísť, čo ovplyvňuje tamojšiu ekonomiku, vrátane cestovného ruchu a ďalších odvetví. Nehovoriac o tom, že mnoho rodín je naďalej od seba oddelených.

Musia zostať v karanténe

Produkčný tím filmu Avatar 2 na čele s Jamesom Cameronom priletel na Nový Zéland počas uplynulého víkendu a než začnú naplno pracovať, musia zostať 14 dní v karanténe. Ako potvrdil manažment hotela, v ktorom sa štáb aktuálne nachádza, všetci sú izolovaní od ostatných hostí. Fotografiu o návrate na Nový Zéland zdieľal na svojom Instagrame producent druhého Avatara Jon Plandau.

Produkcie postupne opäť začínajú

Hollywood sa postupne preberá opäť k životu a nielen Avatar 2, ale aj mnohé ďalšie stopnuté produkcie budú v najbližších týždňoch opäť pokračovať. Na pľac sa tak opäť dostanú tímy filmárov, ktorí pracujú na očakávaných snímkach. Do práce v Británii sa tak vrátia produkčné štáby snímok ako The Batman či Fantastické zvery 3 (Fantastic Beasts and Where to Find Them 3). Nie však skôr ako v júli, ako poznamenal portál The Guardian.

Postupne sa začne opäť aj s nakrúcaním live remaku Malej morskej víly (The Little Mermaid), ktoré vzniká britskom štúdiu Pinewood Studios, ale aj s úspešným seriálovým fantasy hitom z dielne streamovacej služby Netflix Zaklínač (The Witcher). Veľká Británia je pritom jedným z najdôležitejších miest na svete, na ktorom filmy vznikajú. Len minulý rok tu vzniklo viac než 300 rôznych filmov veľkých produkčných spoločností.

Filmový priemysel utrpel kvôli koronavírusovej pandémii značné straty. Kiná po celom svete boli z dôvodu preventívnych opatrení uzatvorené a len máloktorá krajina ich opäť otvorila. Slovensko je výnimkou. Tu možno kiná navštevovať už pomaly tretí týždeň, avšak za prísnych hygienických opatrení. Obmedzené je množstvo divákov na premietanie a správcovia kín v nich nemôžu predávať občerstvenie. Samozrejme, to sa už čoskoro zmení.

Problémom slovenských kín však zostáva, že nové zahraničné filmy premietať nemôžu, pokým sa neotvoria aj ďalšie dôležité trhy vo svete. Viac o tejto téme si môžete prečítať v našom predchádzajúcom článku, v ktorom sme zisťovali, čo budú slovenské kiná v najbližšom období premietať.