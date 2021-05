Priznanie speváčky Lady Gaga: V 19 rokoch ju mal znásilniť a vydierať hudobný producent. Bola aj tehotná

Hnutie #MeToo ani po rokoch nestráca na sile, práve naopak. No len veľmi málo žien má v sebe tú silu priznať, že s nimi nebolo zaobchádzané práve ukážkovo. Jedna z najznámejších hudobných umelkýň súčasnosti najnovšie prekvapila svojím šokujúcim priznaním. V devätnástich rokoch ju mal znásilniť kolega z brandže, následkom čoho aj otehotnela. Pomoci sa ale nedočkala, mal ju vydierať on a aj nahrávacia spoločnosť.

Spomínanou slávnou hviezdou je speváčka Lady Gaga, ktorá si tento zážitok vo svojom vnútri niesla až pridlho. Rozhodla sa však, že už mlčať nebude, pretože jej to spôsobilo „totálne psychické zrútenie“, píše web The Independent.

Po tom, čo ju znásilnili, otehotnela

Lady Gaga sa o tom, že ju v devätnástich mal znásilniť istý hudobný producent, priznala v rámci rozhovoru v novej dokumentárnej talkshow The Me You Can’t See, za ktorej tvorbou stojí moderátorka Oprah Winfrey a princ Harry.

O Lady Gaga je známe, že trpí viacerými chorobami, tie psychické sú však dôsledkom jej traumy, keď ju ako mladú mal znásilniť kolega z hudobnej brandže. Čo však svetu doposiaľ neprezradila, bolo, že po znásilnení otehotnela.

„Mala som 19 rokov a pracovala som v tejto brandži a jeden z producentov ku mne prišiel a povedal mi, nech sa vyzlečiem,“ začala rozprávanie dnes multiúspešná hudobná umelkyňa a zároveň aj držiteľka prestížneho Oscara. Ako priznala, povedala, že to neurobí a odišla, no neskôr ju začal spomínaný producent vydierať tým, že všetku jej tvorbu spáli. K tomu sa mali pridať aj ďalší zamestnanci nahrávacej spoločnosti.

„Neprestali sa ma pýtať a jednoducho som zamrzla a len som… Už si to ani nepamätám,“ pokračovala v slzách počas prvej epizódy talkshow. Meno producenta, ktorý ju mal vydierať, však prezradiť nechce a ani ho nikdy nepovie. Všetkých však šokovala tým, že po tomto otrasnom zážitku ešte aj otehotnela.

Bolesť si dlho neuvedomovala

„Najskôr som cítila absolútnu bolesť, potom som znecitlivela. A potom mi z toho všetkého bolo niekoľko týždňov zle a uvedomila som si, že je to tá istá bolesť, akú som cítila, keď ma ten človek znásilnil a vysadil tehotnú na rohu pred dom mojich rodičov, pretože som vracala a bolo mi zle,“ povedala Lady Gaga.

Ako smutne priznala, niekoľko mesiacov bola od rodiny zatvorená v štúdiu, kde ju týrali. To viedlo k mnohým jej psychickým problémom, s ktorými začala bojovať až neskôr kvôli post-traumatickej stresovej poruche. Totálne ju to podľa jej slov psychicky zložilo a niekoľko rokov sa necítila ako tá istá osoba.

Dnes už je ale všetko za ňou a svojím najnovším rozhovorom chce vyzvať všetky týrané ženy, ktoré si prešli podobnou skúsenosťou, aby o tom nemlčali a so svojimi problémami bojovali. Pretože iba tak sa môže všetko vyriešiť a nadobro zastaviť.

Talkshow The Me You Can’t See exkluzívne uvádza streamovacia platforma Apple TV+ od dnes, teda 21. mája. Okrem Lady Gaga sa v sérii rozhovorov predstavia aj ďalší inšpiratívni hostia.