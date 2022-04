Priznali Rusi skutočné straty vojakov? Unikli čísla veľmi podobné tým, ktoré uvádza Ukrajina

Ruské ministerstvo obrany pravdepodobne omylom zverejnilo obrovské číslo vojenských strát na Ukrajine. Zaujímavé na čísle je to, že uvedené straty majú veľmi blízko k číslam, ktoré uvádza ukrajinská strana.

Číslo bolo zverejnené prokremeľským webom Readovka, uvádza CNN Prima NEWS. Web zverejnil číslo straty približne 20 500 vojakov. Z nich malo byť viac ako 13-tisíc zabitých a ďalších 7-tisíc je nezvestných. Readovka sa odvolávala na správu z uzavretého brífingu ruského ministerstva zahraničia.

Príspevok už medzičasom odstránili, screenshot však získal portál Nexta.

Pro-Kremlin resource Readovka reported about the death of 13,414 #Russian soldiers while around 7,000 are being missed. These numbers were announced at a closed briefing of #Russia‚s Ministry of Defence. The post by Readovka has already been deleted. pic.twitter.com/9kOTnR0KA9

