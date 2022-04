Ďalšieho ruského oligarchu s rodinou našli mŕtvych. Polícia preveruje dve možné verzie

Bývalého vrcholového manažéra ruského plynárenského gigantu Novatek Sergeja Protoseňu, jeho manželku a dcéru našli mŕtvych v prenajatej vile v Španielsku.

Vo štvrtok o tom informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), ktorá sa odvolala na španielske médiá.

Ako uviedla španielska polícia, 55-ročného milionára našli obeseného, zatiaľ čo jeho manželka a dcéra boli dobodané. Došlo k tomu 19. apríla a miestom činu bola vila v prímorskom letovisku Lloret de Mar neďaleko Barcelony.

Polícia údajne preveruje dve možné verzie: podľa prvej Protoseňa zabil svoju manželku a dcéru a potom sa obesil; podľa druhej verzie zatiaľ neznámy páchateľ zabil celú rodinu a potom zinscenoval miesto činu tak, aby zodpovedalo vraždám a samovražde, uviedol španielsky spravodajský portál Telecinco.

Spanish police are said to be looking into two possible scenarios — that Sergei Protosenya killed his wife and daughter and then hanged himself, or that someone killed the entire family and then staged the crime scene.https://t.co/6qVbxIcouH

— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) April 21, 2022