Prípravy vrcholia: Štáb už čoskoro začne s nakrúcaním Matrixu 4

Prvý diel filmu vznikol ešte v roku 1999 a po viac ako 20 rokoch sa do sveta Matrixu pozrieme opäť. Nakrúcanie je totiž už skutočne za rohom.

Na čo sa môžeme v Matrixe 4 tešiť?

Ako informuje portál LAD Bible, štvrtý diel kultového filmu Matrix je už pomaly, ale isto na ceste. Natáčanie sa má začať 5. februára a Dwyer Casting hľadá v rámci projektu s názvom Project Ice Cream (pracovný názov Matrixu 4) ľudí starších ako 18 rokov, ktorí by prijali vo filme vedľajšiu úlohu. Hlásiť sa môžu muži i ženy a natáčanie bude prebiehať v San Franciscu.

Ako uvádza portál Sacramento Bee, výkonná riaditeľka San Franciso Film Commission Susannah Robbins a jej tím robia všetko pre to, aby bolo na začiatok natáčania všetko pripravené a aby prebehlo bez akýchkoľvek ťažkostí. Navyše, je potrebné dokončiť aj záležitosti týkajúce sa potrebných povolení.

Obyvatelia častí mesta, kde sa bude film natáčať už boli upovedomení a upozornení na to, že budú musieť rátať so zvýšenou hlučnosťou. Na mieste by sa totiž mali natáčať akčné scény, ktorých súčasťou bude simulácia prestrelky, zrážky áut, zvuky helikoptér, pyrotechniky a viditeľný bude aj dym použitý pri dotváraní efektov.

Herecké obsadenie bude pozmenené

Na mieste sa dokonca nachádza už aj 55-ročný Keanu Reeves. Ten sa správal nenápadne a v miestnom obchode ho fanúšikovia videli, ako si sám pochutnáva na zmrzline. Herec je známy tým, že na seba nerád púta pozornosť, prezradila ho však fotografia s nadšenou fanúšičkou.

Matrix je jedným z najznámejších diel, kde hral Keanu Reeves jednu z hlavných postáv. Herec sa podľa magazínu Entertainment Tonight vyjadril, že z natáčania pokračovania Matrixu má skutočne radosť a zdá sa, že sa naozaj je na čo tešiť.

Okrem Reevesa sa v pokračovaní opäť uvidíme aj na jeho hereckú kolegyňu Carrie-Anne Mossovú, k istým zmenám v obsadení však predsa len dôjde. Ako sme nedávno informovali, v pokračovaní napríklad neuvidíme agenta Smitha, ktorého stvárnil Hugo Weaving. Aj keď mala režisérka Lana Wachowski pôvodne iné plány, diváci sa budú musieť so zmenou vyrovnať.

Film Matrix 4 by sa mal do kín dostať už 21. mája v roku 2021.