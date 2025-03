Pripravte si pevné dáždniky: Slovensko dnes zasiahne výdatný dážď a vietor, v týchto okresoch hrozia búrky a krupobitie

Slovensko dnes zažije upršaný a miestami aj búrlivý deň. Z juhu postupne dorazili zrážky, ktoré sa budú presúvať smerom na sever a severovýchod. Nie všade však bude pršať rovnako intenzívne.

Počasie dnes ovplyvňuje brázda nízkeho tlaku vzduchu, ktorá sa podľa informácií z iMeteo, rozšírila do strednej Európy zo západu. To znamená, že väčšina Slovenska bude mať zamračenú oblohu, no na krajnom juhozápade sa môže objaviť aj slnečnejšie počasie. Práve v tejto oblasti sa teploty môžu dostať až k 20 °C. V iných častiach Slovenska sa najvyššia denná teplota bude pohybovať medzi 7 až 14 °C.

V ranných hodinách sa zrážková činnosť presunula z južných oblastí smerom na severovýchod. Postupne sa na juhu Slovenska dážď zosilní a na niektorých miestach môže napadnúť až 20 mm zrážok. Hlavné zrážkové pole sa najviac prejaví na strednom Slovensku, kde bude pršať najintenzívnejšie.

Hrozia nám aj búrky

Počas dňa sa zrážky budú presúvať na východ a na západe budú postupne ustávať. Dnes popoludní sa v oblasti Moravy a Rakúska začnú formovať búrky, ktoré budú postupovať cez Moravu smerom k Ostrave a večer ďalej do Poľska. Časť z nich môže zasiahnuť aj západné Slovensko, avšak v o niečo slabšej intenzite.

Najpravdepodobnejšie sa búrky podľa predpovede iMeteo, vyskytnú na Záhorí a v oblasti Považia, pričom lokálne môžu zasiahnuť aj ďalšie západné a stredné regióny. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj krúpy s veľkosťou 1 až 2 cm, hoci vyššia pravdepodobnosť ich výskytu je v Hornom a severnej časti Dolného Rakúska.

Búrky môžu priniesť aj silnejší dážď, lokálne s úhrnmi do 20 mm. Dnešné počasie tak bude pestré a prinesie rozmanité podmienky naprieč celou krajinou.„Najviac zrážok očakávame na strednom Slovensku, kde môže napadnúť až 20 mm dažďa. Búrky sa objavia najmä na západe a strednom Slovensku, no nepredpokladáme extrémne javy,“ uvádza iMeteo. Ak sa chystáte von, nezabudnite na pevný dáždnik a sledujte aktuálne predpovede, pretože počasie sa môže rýchlo meniť.

Pozor si treba dať aj na vietor

Pri najsilnejších búrkach nemožno vylúčiť ani prudké nárazy vetra, ktoré môžu lokálne spôsobovať komplikácie. Slovenský hydrometeorologický ústav dokonca vydal pre dnešok výstrahy pred silným vetrom a silným vetrom na horách, ktoré platia pre okresy Tvrdošín, Poprad, Liptovský Mikuláš, Brezno, Bratislava, Malacky, Skalica, Senica, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Topoľčany, Hlohovec, Nitra, Zlaté Moravce a Levice.