Prinútil ju byť 10 rokov na úteku, vyhladovaná žila na toalete: Jeden z najväčších podvodníkov sveta vymyl mozog 8 ľuďom

Hneď v úvode vás upozorňujeme na možnosť toho, že nebudete veriť všetkému, čo sa v tomto prípade odohralo. Nech detaily znejú akokoľvek neuveriteľne, sú pravdivé. Muž, ktorý je jeho ústrednou postavou, nie nadarmo dostal prívlastok jedného z najväčších podvodníkov na svete. Najdesivejší je fakt, že má ešte aj dnes držať „v zajatí“ ženu a matku rodiny, ktorá bezmocne čaká, že sa raz ku nim vráti.

Je však iba jednou z celého radu osôb, ktoré sa spájajú s menom Robert Freegard a jeho minulosťou. Dá sa označiť za majstra manipulácie a nech to znie akokoľvek bizarne, podarilo sa mu presvedčiť viacero svojich obetí, že im hrozí nebezpečenstvo a doslova ich odtrhnúť od skutočného života. Na celé roky. A čo mal z toho on? Predovšetkým peniaze, ktoré pre neho zaobstarali.

Týždne trávila vyhladovaná a zatvorená v kúpeľni

Začnime s prípadom Sarah Smith. Po tom, ako sa dostala pod nadvládu Roberta, jej otec Peter Smith sa celých 10 rokov nevzdal a urobil všetko preto, aby ju našiel a priviedol späť domov. Medzitým ju však Robert prinútil stráviť 10 rokov na úteku, vyhladoval a zamkol v špinavej kúpeľni, píše denník The Sun.

Predstieral, že je tajným agentom

Sarah sa prvýkrát stretla s Robertom ešte v roku 1993, kedy bola študentkou na univerzite. V tom čase bývala v dome aj s ďalšími ľuďmi z rovnakej školy. Toho sa chytil Robert a presvedčil jedného z jej spolubývajúcich – Johna Atkinsona, že je agentom bezpečnostnej služby Spojeného kráľovstva MI5 a je v ohrození Írskou republikánskou armádou.

John bol v tom čase nadšený, že sa mu dostáva pozornosť tajného agenta, ktorý vlastne pracuje v krčme, aby zakryl svoju identitu. Rozhodol sa mu pomôcť. Dokonca na žiadosť Roberta začal chodiť so Sarah a plniť ďalšie „tajné“ úlohy, napríklad sa nechal zbiť, iba aby mu preukázal lojalitu. To všetko bol iba začiatok.

Predstieral rakovinu, aby mohli s Robertom ujsť

Robert Johnovi nahovoril, že jeden z ich spolubývajúcich je tajným agentom. Preto sa musia izolovať a pretrhnúť všetky svoje kontakty s rodinou a blízkymi. On, Sarah, aj ich ďalšia priateľka Maria Hendy. John ich presvedčil, že trpí rakovinou, iba preto, aby sa vydali spoločne na cestu.

Z nej sa však tak skoro nevrátili a zašlo to tak ďaleko, že si neskôr zmenili svoje identity. Sarah zdanlivo nemala východisko z tejto situácie. Chcela zachrániť seba aj svojich rodinných príslušníkov a keďže bola v kontakte s „hľadaným tajným agentom“, mohla by ich dostať do problémov.

Od rodičov si vypýtala takmer štvrť milióna, otec po nej začal pátrať

Po ich spoločnej ceste bola Sarah nútená pracovať v obchode s rybami do štvrtej ráno a následne spať na podlahe. Alebo zostala na niekoľko týždňov zamknutá v kúpeľni. Kvôli Robertovi si musela od svojej rodiny pýtať veľký obnos peňazí. Konkrétne 200-tisíc libier (necelých 240-tisíc eur). Ako neskôr sama prezradila pre The Sun, počas týchto desiatich rokov na úteku zažila rôzne náročné situácie. Najhoršie pre ňu však bolo prosiť rodičov o peniaze. Tí chceli za akúkoľvek cenu získať dcéru späť. Mama Sarah napokon súhlasila, to však nestačilo.

Jej otec Peter zobral situáciu do vlastných rúk, dokonca najal súkromného detektíva. Doma si vytvoril tabuľu, na ktorej značil možné miesta, kde sa v uplynulom čase mohla nachádzať. Portál Tyla píše, ako Peter sledoval dcéru Sarah prostredníctvom bankových výpisov. Telefonoval do jednotlivých ubytovní v ich okolí a pýtal sa, či sa tam náhodou neobjavila. Pokojne pod falošným menom.

Dvakrát odsúdený na doživotie

Príbeh sa dostal zdanlivo ku koncu v roku 2002, kedy sa Robert nechal chytiť do pasce a do rúk polície. 6. septembra bol odsúdený na doživotie. Dokonca dvakrát. The Guardian píše, že získal prezývku The Puppetmaster (voľný preklad Majster bábok) a označil ho za 34-ročného pologramotného bývalého predajcu áut.

Od obetí získal skoro milión libier

Počas desiatich rokov sa mu podarilo zmanipulovať minimálne sedem žien a jedného muža. Celkovo ich obral o takmer jeden milión libier. So Sarah a ďalšími mal sex, alebo sa s ďalšou zo svojich obetí zasnúbil. So spomínanou Mariou dokonca splodil dve deti.

Svoje brutálne činy páchal súbežne. Ďalšia z Robertových obetí dokonca opustila svoje zázemie a manžela, až napokon zostala žiť na ulici a pila vodu z verejných toaliet. Napriek tomu, že išlo o inteligentné ženy, podarilo sa mu „vymyť im mozog“.

Majster manipulátor unikol aj dlhoročnému väzeniu

Ak by ste v tomto momente čakali, že príbeh bude na konci, asi vás sklameme. Napriek tomu, že Robert dostal doživotie, už v roku 2009 putoval späť na slobodu. Odvolal sa voči svojmu rozsudku a súd napokon obvinenia z únosu zrušil. Odpykal si teda desať trestov za krádeže a osem za získanie peňazí vďaka podvodu. To, že niekoľko ľudí dlhé roky psychicky tyranizoval a vydieral, súd prehliadol. Odôvodnil to tým, že neboli zadržiavané fyzicky, píše Newsweek.

Prípad Roberta Freegarda spracovala trojdielna dokuséria s názvom The Puppet Master: Hunting the Ultimate Conman, ktorú nájdete na Netflixe. Okrem spomínaných obetí ukazuje aj ďalšiu, na ktorej je najviac znepokojivé to, že sa ku svojej rodine nevrátila dodnes, tvrdia jej najbližší.

Svoju mamu nevideli osem rokov, vraj je s Robertom dobrovoľne

Tentokrát si pravdepodobne zasadol na Sandru Clifton. Dokument ukazuje jej dcéru a syna, ktorí svoju mamu nestretli už od roku 2014. Viete si predstaviť, že by sa váš rodič zrazu odmlčal a akoby zmizol z povrchu zemského? S Robertom sa zoznámila dva roky predtým a za tento čas sa veľmi rýchlo zmenila.

Aktuálne majú žiť spoločne, no podľa amerického týždenníka Newsweek nie je známe, kde presne. A netušia to ani Sandrine zúfalé deti alebo manžel, ktorý jej hľadanie tiež nevzdal. Kontroverzné je, že aj napriek tomu, že sú členovia jej rodiny presvedčení o tom, že ich mama nie je s Robertom dobrovoľne, ale je ďalšou z jeho obetí a má vymytý mozog, Robert tieto tvrdenia odmietol.

Správa sa zvláštne

Podarilo sa mu ho vypátrať reportérom The Times, ktorým tvrdil, že sa počas niekoľkých rokov vo väzení zmenil. V roku 2015 Sandru kontaktovala polícia a vyzeralo to, že si je plne vedomá toho, kto Robert v skutočnosti je a pozná jeho minulosť. Správanie Sandry sa však zhoduje so správaním Sarah. Dokonca neváhala zažalovať svoje vlastné deti za to, že chceli ochrániť jej dedičstvo. Nepodarilo sa a netrvalo dlho, kým dom, ktorý Sandra zdedila, bol predaný. Okrem toho prosila svojich priateľov o to, aby jej požičali peniaze.

Scenár tohto prípadu je veľmi podobný, ako tie predošlé. Tvorcovia z Netflixu sa snažili kontaktovať Sandru, avšak neúspešne. Jej deti sa pred kamerami stretli so Sarah, ktorá im opísala, aké peklo prežila počas desiatich rokov pod nadvládou tohto muža. Stále veria, že sa ich mama vráti domov.

Sarah aktuálne žije na svojej rodičovskej farme a je šťastne vydatá. Podobne si svoju cestu našiel aj John, ktorý opustil Anglicko. Aspoň kúsok skladačky tohto príbehu teda dostal šťastný koniec. Viac o prípade a osudoch jeho aktérov sa dozviete už priamo v dokumente.