Prinútia ju porodiť dieťa bez hlavy: Súd zakázal ísť žene na potrat, aj keď je jasné, že novorodeniatko neprežije

Americké zákony týkajúce sa potratov vyvolali obrovskú vlnu kontroverzie. Postupne sa ukazuje, čo všetko ich zavedenie vlastne znamená. Žena, ktorá vie, že jej dieťa nemá šancu na prežitie, ho musí napriek tomu donosiť a porodiť. 16-ročná sirota zas nie je dostatočne vyspelá na to, aby rozhodovala o tom, či podstúpi potrat alebo nie. Podľa súdu teda musí porodiť.

Dieťa nemá šancu prežiť, žena na potrat ísť nemôže

Nancy Davisová bola nadšená z toho, že sa stane dvojnásobnou matkou. Už na prvom ultrazvuku sa ale ukázalo, že dieťatko, ktoré nosí pod srdcom, nemá šancu na prežitie. Ako píše portál Vice, dieťatku chýbala lebka a vrchná časť hlavy, trpí tzv. akrániou. „Je ťažké vedieť, že dieťa nosím preto, aby som ho rovno pochovala,“ vyjadrila sa v rozhovore pre WAFB-9 Nancy.

Napriek tomu, že v čase prvého ultrazvuku bola ešte len v 10. týždni tehotenstva, potrat podstúpiť nemôže. Má len 2 možnosti, a to donosiť a porodiť dieťa, ktoré nemá šancu prežiť, alebo vycestovať do štátu, ktorý jej potrat umožní. V Lousiane, kde Nancy žije, sú potraty zakázané takmer úplne. Lekár procedúru môže vykonať len v prípade, ak sa v ohrození ocitne život matky. Lekári sa búria, nové zákony totiž vôbec neberú ohľad na to, aké je tehotenstvo komplexné.

Na Floride zas súd pred niekoľkými dňami rozhodol, že tehotná 16-ročná sirota nie je dostatočne vyspelá na to, aby rozhodovala o tom, či podstúpi potrat alebo nie. Dieťa teda musí podľa súdu porodiť, píše Vice.

Dievča v súčasnosti žije s príbuznými a jej hlavnou starosťou by malo byť dokončenie školy. Aj dokumenty zo súdu poukazujú na to, že nie je emocionálne, fyzicky, ale ani finančne pripravená na pôrod a výchovu dieťaťa. Jej žiadosť o možnosť ukončiť tehotenstvo však bola napriek tomu zamietnutá.

Rozhodnutia súdu sú absolútnym nonsensom

Predtým, ako boli zákony toto leto zmenené, v 38 štátoch platilo, že ak je tehotné maloleté dievča, na rozhodovaní o prípadnom potrate sa musia podieľať jej rodičia. Za istých okolností však bolo možné procedúru vykonať aj bez ich súhlasu či vedomia.

Čoraz častejšie sú rozhodnutia súdu absolútnym nonsensom. Pred niekoľkými mesiacmi napríklad súd rozhodol, že 17-ročné dievča nemôže podstúpiť potrat, lebo sa nestará o mladších súrodencov (žiadnych nemá). Navyše, prípad 16-ročného dievčaťa nie je jediný. Aj v ďalších súd rozhodol, že dievča síce nie je pripravené vychovávať dieťa, no nie je pripravené ani na podstúpenie potratu. Tak teda musí dieťa donosiť a porodiť.

Ďalšou zvláštnosťou je, že na Floride je vykonanie potratu legálne do 15. týždňa tehotenstva. 16-ročné dievča bolo v čase rozhodnutia súdu v 10. týždni. Ak teda príbuzný, s ktorým žije, podpíše dokument, že s procedúrou súhlasí, dievča bude môcť potrat podstúpiť bez ohľadu na rozhodnutie súdu.