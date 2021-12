Princezná Diana: Vláda zverejnila nové dokumenty. Palác nechcel, aby Elton John spieval na princezninom pohrebe

Sám reverend Dr Wesley Carr argumentoval, že dovoliť Sirovi Eltonovi Johnovi vystupovať by bolo „veľkorysým“ gestom voči verejnosti, ktorá sa v dňoch po jej smrti do značnej miery obrátila na členov kráľovskej rodiny s vlnou hnevu pre vnímanú ľahostajnosť voči tragédii.

Ako informuje portál Sky News, Johnovo vystúpenie jeho vtedy novo prepísanej Candle In The Wind ostáva jednou z najpamätnejších častí služby, pričom sa z tejto skladby po celom svete predalo až 33 miliónov kópií. Skladba sa na pohrebe ale takmer neodohrala.

Text k piesni bol podľa kráľovskej rodiny “príliš sentimentálny”

Ako súčasť čerstvo vydanej sady vládnych dokumentov Národným archívom sa zdá, že v kráľovskej rodine existoval odpor voči tejto myšlienke s obavami, že nový text k piesni je “príliš sentimentálny”.

Westminsterské opátstvo muselo dokonca dať do pohotovosti sólového saxofonistu, aby vystúpil miesto Eltona Johna v prípade, že by palác odmietol dovoliť spevákovi vystúpiť.

Až sám reverend Dr Wesley Carr argumentoval, že dovoliť Sirovi Eltonovi Johnovi vystupovať by bolo „veľkorysým“ gestom voči verejnosti, ktorá sa v dňoch po jej smrti do značnej miery obrátila na členov kráľovskej rodiny s vlnou hnevu pre vnímanú ľahostajnosť voči tragédii.

Pieseň je niečím z moderného sveta, ktorý princezná predstavovala

V poznámke pre staršieho člena kráľovskej domácnosti, podplukovníka Malcolma Rossa, doktor Carr, ktorý sa podieľal na rokovaniach o službe na princezninom pohrebe (a túto službu aj odslúžil), uviedol, že pieseň zachytila verejnú náladu.

“Toto je kľúčový bod služby. Chceli by sme naliehať na odvahu. Je to miesto, kde sa deje neočakávané a niečo z moderného sveta, ktorý princezná predstavovala,” napísal. “S úctou tvrdím, že čokoľvek klasické alebo zborové (dokonca aj populárna klasika, ako napríklad niečo od Lloyda Webbera) je nevhodné. Lepšia by bola priložená pesnička od Eltona Johna (známa miliónom a jeho hudbu si princezná užívala), ktorá by bola silná,” napísal k melódii, ktorá sa bežne hrá a spieva po celom národe na pamiatku Diany. V rádiu táto pieseň znie do dnešného dňa.

„Jeho využitie by tu bolo nápadité a veľkorysé pre milióny ľudí, ktorí sa cítia osobne ukrátení: ide o populárnu kultúru v celej svojej kráse. Ak by sa slová považovali za príliš sentimentálne (hoci to vzhľadom na národnú náladu v žiadnom prípade nie je na škodu), netreba ich tlačiť, iba spievať. Bol by som pripravený prediskutovať význam tohto návrhu po telefóne s kýmkoľvek.”

Downing Street bola tiež skopírovaná do správy – ale podľa archívov neexistuje žiadny záznam o odpovedi. Väčší zmätok nastal aj v súvislosti s vystúpením Sira Eltona, pričom prvý návrh služobného rozkazu mal znieť “Vaša pieseň” – namiesto toho bola uvedená ako “Naša pieseň”.

V poznámkach je jeho hudba opísaná ako „iný štýl hudby, populárny a spojený s princeznou“.