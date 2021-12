Severná Kórea je pre mnohých populárnou témou hlavne vďaka oparu neznáma, ktoré panuje nad celou krajinou. Počas rokov sa ale podarilo zistiť niekoľko faktov, ktorým sa občas až ťažko verí. Vedeli ste, že krajina má legálnu marihuanu či neplatí dane?

Toto a ešte omnoho viac zaujímavých faktov o tejto izolovanej krajine sme si pre vás pripravili v našom dnešnom článku.

Ich dátum sa odvíja podľa narodenín ich zakladateľa

Kalendár v Severnej Kórei sa nazýva Čučche (Juche v anglickom jazyku). Na rozdiel od gregoriánskeho kalendára, ktorý používa takmer celý dnešný svet, sa kalendár datuje od roku 1912.

Dnes sa píše rok 110 a tento dátum vychádza z dátumu narodenia Kim II-sung-a, ktorý je zakladateľom a “večným prezidentom” krajiny. Slovo Čučche bolo do kalendára vybraté, pretože v preklade znamená “sebestačnosť”.

Rádio, ktoré sa nedá vypnúť

Ako píše web NK, v krajine existuje rádio, ktoré v každej jednej kuchyni hrá propagandu a nedá sa vypnúť. Je toto širokoznáme tvrdenie realitou? Ako píše portál NK, francúzsky fotograf po prvých odhadoch, že niečo takéto existuje, pridal fotografiu s rádiom, ktoré je v kuchyni zdanlivo “pricementované” k stene.

Toto rádio má podľa doteraz zistených informácií vysielať bez možnosti vypnúť sa. Namiesto vydávania občasných varovaní pred zemetrasením a cunami však táto sieť údajne vysiela režimovú propagandu do domovov občanov vo dne v noci a bez prestávky.

V niektorých ohľadoch by existencia tohto typu rádia bola v súlade s tým, čo vieme o severokórejskom mediálnom prostredí. Všetok televízny, rozhlasový a internetový obsah je prísne cenzurovaný štátom a preplnený propagandou oslavujúcou vykorisťovanie štátu a jeho ekonomické úspechy.

V televízii sú len štyri kanály

Ako píše web ABC, Severná Kórea má len 4 kanály. Vysielanie začína každý deň o tretej poobede fotografiami posledných vládcov krajiny – ďalej prebiehajú rôzne relácie o industriálnych či agrokultúrnych novinkách v krajine.

Súčasťou televízie sú aj rôzne verejné vystúpenia Kim Čong Un-a, ktorého vítajú šťastní občania. Mimo toho sa časť televízie venuje zobrazovaniu smutného obrazu zvyšku sveta v kontraste s funkčnou Severnou Kóreou.

Zábavné a detské relácie majú tendenciu sa od tohoto čiastočne odpájať, stále sa ale držia myšlienok režimu – deti sa v televízii pozerajú na inštruktážne videá o farmárčení a hospodárstve, v zábavných reláciách zase bežia tematické obrazy ako muži vracajúci sa z pomoci štátu a šťastné ženy.

Elektrina sa v noci vypína

Vďaka tomu, že Sovietsky zväz odpojil v 90. rokoch Severnú Kóreu od elektriny, je veľmi malé množstvo, s ktorým krajina narába. Vďaka tomu nie je možné nechávať rozsvietené svetlá po tom, čo sa zotmie. Ako píše Insider, zatiaľ čo v Južnej Kórei je každoročná spotreba na občana cez 10-tisíc kW, občan Severnej Kórey dosahuje len 739.

Zvyšok sveta si tento fakt uvedomil po uverejnení satelitných snímok, na ktorých je jasne vidieť tmu v celej krajine v kontraste s ostatnými štátmi.

Podľa ďalších informácií mala dokonca vláda vydať rozkaz mestu ležiacemu pri hraniciach s Čínou, aby nechávali rozsvietené svetlá až do desiatej večer – malo ísť o pokus zakryť problém, ktorý krajina v rámci nedostatku elektriny zažíva.

Severná Kórea má voľby, je v nich však len jeden kandidát

A účasť je takmer vždy stopercentná. Každých 5 rokov sa tak milióny občanov vydávajú na voľby zákonodarného zboru – Najvyššie ľudové zhromaždenie. Na hlasovacom lístku majú jediné meno – Robotnícka strana Kim Čong Un-a.

Ako píše BBC, dňa volieb sa musí zúčastniť celá populácia nad 17 rokov. „Na znak lojality sa očakáva, že prídete včas, to znamená, že budú pravdepodobne dlhé rady,“ hovorí severokórejský analytik Fyodor Tertitskiy, ktorý má sídlo v juhokórejskom hlavnom meste Soul.

Do ruky sa potom občanovi vloží hlasovací lístok s jedným menom, na ktorom nie je miesto na označenie políčka ani vypĺňanie žiadnych preferencií. Papier sa následne vkladá do otvorenej urny. Síce existuje aj hlasovacia kabína pre súkromné hlasovanie, takýto krok by ale mohol vyvolať okamžité podozrenie, ktoré by dokonca mohlo skončiť vypočúvaním tajnou políciou.

Dedinka propagandy

Ako píše portál SW, rovnako ako mnoho ďalších propagandistických aktivít, existuje aj „propagandistická dedina“ na hranici Severnej a Južnej Kórey. V roku 1953 bola založená kórejská demilitarizovaná zóna na ukončenie vojny a slúžila ako nárazníkové pásmo medzi týmito dvoma krajinami. Na tejto hranici leží Kijong-dong, dedina, ktorá sa môže chváliť ekonomickým úspechom Severnej Kórey.

Ľudia, ktorí dedinu pozorovali z Južnej Kórey, však uviedli, že táto dedina je len fingovaná, pretože v nej nikto nežije, mimo príležitostného pozorovania robotníkov, ktorí zametajú ulice. Verí sa, že ide o falošnú ukážku vývoja, ktorého cieľom je prilákať juhokórejských utečencov a zastrašiť Južnú Kóreu.

15 účesov pre ženy, 15 účesov pre mužov

To je všetko, čo je v tejto krajine povolené. Zároveň sa aplikujú pravidlá, vďaka ktorým dĺžka vlasov muža nesmie presahovať 5 cm (7 pokiaľ ide o staršieho muža), pričom účes Kim Čong Un-a povolený nie je. Ako líder teda má určité výhody.

Ako však píše portál Daily Mail, vodca krajiny už vyskúšal jeden z vidieckych salónov a vybral si podľa neho „najobľúbenejší“ mužský účes – a skúsenosť opísal ako „najlepšiu masáž hlavy a holenie, aké kedy mal“.

Mäkeläinen potom napísal: „Rovnosť v Severnej Kórei: obe pohlavia majú 15 schválených modelov strihu. Na farbenie vlasov však môžete zabudnúť.”

Legálna marihuana

Rovnako ako pri mnohých predošlých bodoch, aj pri tomto je ťažké určiť, ako veľmi dôveryhodný fakt to je. Niektoré zdroje tvrdia, že ľudia fajčia marihuanu ako náhradu za drahšie cigarety, a že substanciu je povolené držať, konzumovať i predávať.

Niektoré ďalšie ale zase vystupujú proti tomuto tvrdeniu so stanoviskom, že sa marihuana radí do rovnakej kategórie ako kokaín či heroín, a tresty za jej prechovávanie sú tvrdé. S malým množstvom informácií, ktoré dokážeme získať, sa názory na túto tému líšia.

Trest smrti za porno, americké filmy či Bibliu

Trest smrti, vrátane verejných popráv, nie je v krajine ničím nezvyčajným. Trest môžete dostať za šírenie pornografického materiálu, držanie Biblie či iných náboženských kníh, distrubovanie a sledovanie amerických filmov a seriálov, pitie alkoholu mimo vyčlenených sviatkov na to určených, púšťanie zahraničnej hudby, cestovanie do zahraničia či komunikáciu s cudzincom.

V krajine taktiež panuje tzv. trojgeneračný trest, kedy sa pri tvrdých trestoch rovnakým spôsobom potrestá aj rodina vinníka – deti a vnúčatá. Pokiaľ niekto dostane trest doživotia vo väzení, aj deti idú automaticky do väzenia z dôvodu “špinavej krvi”.