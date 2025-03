Princ Harry po rokoch prelomil mlčanie a prezradil, čo ako člen kráľovskej rodiny nesmel robiť. Ide o bežnú vec

Hoci sa môže zdať, že narodiť sa ako člen kráľovskej rodiny je výhra, nie je to také jednoduché. Všetci členovia sa totiž musia riadiť kráľovským protokolom, a to platí aj pre deti. O tom, čo to vlastne znamená a čo nemohol robiť, prehovoril princ Harry, ktorý v súčasnosti žije s manželkou Meghan mimo kráľovskej rodiny.

Ako informuje portál Tyla, pokiaľ ide o to, čo kráľovská rodina môže a čo nemôže robiť, zdá sa, existuje celkom vyčerpávajúci zoznam. Meghan Markle napríklad nedávno prezradila, že po tom, ako sa stala členkou kráľovskej rodiny, bola nútená zrušiť svoj blog The Tig.

Po tom, ako sa pochválila svojou novou lifestylovou značkou As Ever, vojvodkyňa poznamenala, že od svadby s princom Harrym sa nemohla rovnakým spôsobom deliť s fanúšikmi o svoje koníčky. V rozhovore na Instagrame uviedla: „Posledných pár rokov som sa s vami o ne nemohla podeliť rovnakým spôsobom, ale teraz už môžem, takže keď sa veci začínajú dostávať von, chcela som, aby ste to počuli najprv odo mňa.“

Čo nemôže kráľovská rodina robiť

Nie je to pritom len Meghan, ktorá prelomila mlčanie. Princ Harry prezradil úplne bežnú vec, ktorú nikdy nesmel robiť žiadny člen kráľovskej rodiny. Počas svojho prejavu na Upfront Summit v Kalifornii 40-ročný Harry povedal: „Nie som človek, ktorý by sa nechal chytiť do priepasti medzi ľavicovými alebo pravicovými názormi, nie som zahnaný do kúta vierou v modrú alebo červenú. Do čerta, nikdy som ani nemohol voliť.“

„Od mojej inštitucionálnej úlohy, keď som cestoval po svete, až po desaťročie povinností v armáde – na vlastnej koži som videl silu služby druhým,“ dodal vojvoda zo Sussexu.

Dôvod, prečo je to tak, vysvetlil Alistair Bruce, odborník zo Sky News. Povedal: „Tradične nevolia. Hlavným dôvodom je ochrana apolitickej povahy ich podpory monarchovi, ale tiež preto, že v minulosti boli mnohí mužskí členovia rodiny ako kráľovskí vojvodovia zákonom vylúčení z hlasovania, keďže mohli zasadať ako lordi v Snemovni lordov.“

Dodal však: „Keď kráľovská rodina v roku 1999 súhlasila s tým, že prestane vykonávať svoje právo sedieť a hovoriť v Snemovni lordov, technicky tým zrušila prekážku hlasovať vo voľbách.“