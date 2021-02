Prieskum ukázal, že gejovia to majú na Slovensku ťažšie než lesby: Môžu za to rodové stereotypy, vysvetlil odborník

Dalo sa to viac-menej očakávať, no aj tak to mnohých prekvapilo. Nová kampaň značky ABSOLUT, tak ako po iné roky, opäť rozprúdila debaty o tom, či sú Slováci tolerantní. Tento raz sa v kampani Každá láska je láska zamerala na lásku k rovnakému pohlaviu či k ľuďom inej farby pleti. Redakcia Interezu sa preto rozhodla zistiť formou online prieskumu na Instagrame, či láska dvoch gejov, lesieb či iných rás Slovákom prekáža a čo im na nej vadí najviac. Zapojilo sa takmer 40-tisíc respondentov, ktorí vyjadrili jasný názor.

Mnohí veria, že nezáleží na tom, koho milujeme, keďže láska je cit, ktorý prežíva každý rovnako. Veria v to aj v spoločnosti ABSOLUT, ktorá sa nedávno rozhodla prísť so sviežou kampaňou, ktorá má viesť k tolerancii tak jednoduchého citu, akým je láska.

Kampaň, ktorá vedie k rešpektu

„Kampaň „Láska je láska“ je oslavou každej lásky. Je odrazom našej vízie sveta, v ktorom má každý právo milovať koho chce. Veríme, že sa nám podarí otvoriť túto tému a zmeniť postoje väčšiny, ktoré sú často postavené na nezmyselných predsudkoch. Akceptácia, otvorenosť, rovnosť či sloboda, sú hodnoty, ktoré chceme touto kampaňou priniesť na Slovensko,“ vysvetlila Veronika Lisová, brand manager spoločnosti ABSOLUT.

Kampaň zasiahla Slovákov a takmer okamžite od svojho štartu rozprúdila debatu o tom, či sme skutočne tolerantným národom, ktorý nebude iným odopierať lásku. Kúty internetu, v ktorých sa reklamný spot i vizuály šírili, boli zahltené pozitívnymi i negatívnymi reakciami. Sú však naozaj všetci netolerantní?

Zisťovali sme, či Slovákom vadí láska druhých

A aj keď by sa mohlo zdať, že počet hejterov v prípade diskusie o akceptácii inakosti prevyšuje, nie je tomu úplne tak a ide skôr len o internetových krikľúňov, ktorí sa schovávajú za svoje klávesnice.

Prostredníctvom nášho instagramového profilu sme chceli zistiť, či sú mladí Slováci naozaj pohltení nenávisťou a či im pohľad na lásku medzi ľuďmi rovnakého pohlavia, ktorá je vyjadrená verejne, prekáža. Výsledky v mnohých ohľadoch prekvapujú.

Najviac nám prekáža láska dvoch mužov

Do nášho prieskumu sa zapojila vzorka takmer 40-tisíc hlasujúcich fanúšikov. Okrem pohľadu na lásku párov rovnakého pohlavia nás zaujímalo, či vôbec Slováci osobne poznajú člena LGBT komunity. Pozitívne sa vyjadrilo 66 % opýtaných. Môžeme predpokladať, že časť ľudí, ktorí sa do kontaktu s LGBT ľuďmi ešte nedostali, si svoj názor vybudovali práve na nezmyselných predsudkoch, ktoré šíria hejteri na internete.

„Skúsenosti z ostatných európskych krajín ukazujú, že keď ľudia osobne poznajú niekoho z LGBT komunity vo svojom okolí, rodine, práci či škole, majú akceptujúcejší postoj aj ku komunite ako celku. Osobný kontakt prekonáva predsudky,“ vysvetľuje Martin Macko, riaditeľ Iniciatívy Inakosť. Aj preto vidí kampane, ktoré predstavujú LGBT ľudí širokej verejnosti, za prínosné. “Ak nie sú založené na potvrdzovaní stereotypov alebo na výsmechu z gejov a lesieb, tak platí, že každá viditeľnosť je dôležitá. LGBT ľudia sú súčasťou slovenskej spoločnosti, sú aj zákazníkmi a preto je logické, že by to mali odrážať aj reklamy. Ich dôležitosť je na Slovensku o niečo väčšia ako inde, lebo naše televízie ukazujú vo svojich programoch gejské a lesbické postavy len výnimočne,” uviedol pre web Interez.

„Ukazujú tiež vzory pre mladých LGBT ľudí. Práve pre nich je dôležité vidieť, že môžu viesť naplnený život, založiť si rodinu, žiť svoju identitu otvorene, a tým meniť postoje väčšiny,“ dodáva Macko.

Ako sa teda Slováci pozerajú na lásku dvoch mužov či dvoch žien? Ako ukázal prieskum, Slováci majú najväčší problém najmä s prejavovaním lásky medzi gejmi, aj keď im ich samotná láska v celkovom výsledku neprekáža. Úplne inak sa pozerajú na lásku dvoch žien či lásku hetero páru.

Ako sa dalo očakávať, 90 % Slovákom nevadí, ak sa na verejnosti bozkáva muž so ženou. V prípade, že by na ulici videli bozkávať sa muža s mužom, zostalo by pohoršených 38 % respondentov. Zaujímavý je ale výsledok pri bozkávajúcich sa ženách. Ak by niekto z opýtaných Slovákov v našej ankete videl bozkávať sa dve ženy, prekážalo by to iba 15 % z nich.

Iné prejavy lásky u ľudí rovnakého pohlavia, ako napríklad držanie sa za ruky, tiež pre Slovákov v drvivej väčšine nie je problém akceptovať. Aj tu sú však rozdiely v tom, či sa za ruky drží muž s mužom alebo žena so ženou. Iba 9 % opýtaných prekáža, ak sa držia za ruka dve dievčatá, v prípade mužov je to až 30 %.

Podľa Martina Macka sú lesby v spoločnosti tolerované viac ako gejovia kvôli rodovým stereotypom. “Muži sú od útleho detstva vychovávaní v tom, že všetko ženské je zlé – nebuď ako baba. Ak chlapec prekračuje svoju rodovú rolu, je v lepšom prípade predmetom výsmechu. Naopak to neplatí. Napríklad ženy v mužskom oblečení dnes už ani nevzbudzujú pozornosť, ale mužov v sukniach na ulici neuvidíme,” vysvetľuje.

Čo sa zmení, ak by sme mali homosexuála v rodine?

V našom prieskume sme sa pozreli aj na to, ako by ľudia reagovali, ak by si člen našej rodiny priviedol domov partnera či partnerku rovnakého pohlavia. Problém by s tým malo až 35 % opýtaných. Oveľa tolerantnejší sme k partnerom inej farby pleti. V tomto prípade by to prekážalo len 7 % opýtaných. Relatívne pozitívny pohľad ale majú Slováci na registrované partnerstvá. Za ich uzákonenie je takmer 70 % respondentov.

V internetových diskusiách tiež niekedy značne prevažuje názor, že ak by niekto v rodine povedal, že je homosexuálne orientovaný, predstavovalo by to preňho problém. Komentáre o tom, že by rodičia svoje vlastné deti vyhnali z domu po ich coming oute, sú, bohužiaľ, pomerne časté. Z našej ankety však vyplynulo, že až takmer 85 % Slovákov by nezmenilo svoj vzťah k blízkemu človeku, keď by sa im zdôveril, že patrí do LGBT komunity patrí.

Láska v akejkoľvek podobe má teda na Slovensku stále šancu na prijatie, dôležité je len o tom hovoriť ako o normálnej veci.

V spolupráci s ABSOLUT