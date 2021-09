Prieskum: Najodmietanejšou skupinou cudzincov sú moslimovia. Na Slovensku chceme len toho, z koho máme prospech

Veľkú rolu hrá aj etnický a náboženský pôvod. Až 45,2 percenta respondentov považuje za úplne dôležité, aby cudzinci, ktorí prídu na Slovensko, prijali “náš spôsob života”. Prieskum zrealizovala agentúra Focus v júli na vzorke 1004 respondentov.

Najodmietanejšou skupinou cudzincov sú moslimovia. Vyplýva to z prieskumu Nadácie Milana Šimečku a Centra pre výskum etnicity a kultúry (CVEK). TASR o tom informovala PR manažérka Nadácie Milana Šimečku Elena Senková.

16 percent respondentov privíta len belochov

Aby mali kvalifikáciu, ktorú Slovensko potrebuje, považuje za úplne dôležité až štvrtina opýtaných. Ovládanie slovenčiny je úplne dôležitým predpokladom pre 27 percent opýtaných.

Každý piaty respondent považuje za úplne dôležité, aby cudzinec bol z kresťanského prostredia. “Aj keď je pre 11,5 percenta opýtaných farba pleti irelevantná, 16 percent respondentov považuje za úplne dôležité, aby cudzinec, ktorý sa prisťahuje na Slovensko, bol beloch,” vyplýva z prieskumu.

Najodmietanejšou skupinou cudzincov sú moslimovia. Viac ako polovica (56,5 percenta) respondentov uviedla, že v prípade moslimských obyvateľov z iných krajín by sme nemali umožniť nikomu, aby prišiel a žil na Slovensku.

Tri štvrtiny respondentov vyžaduje, aby sa o prijatie snažili predovšetkým cudzinci

Len dve percentá respondentov súhlasili s tým, aby sme umožnili väčšine moslimských obyvateľov z iných krajín, aby prichádzali a žili na Slovensku. Druhou najodmietanejšou skupinou sú hinduisti, úplne ich odmieta 46,5 percenta opýtaných. Takmer každý piaty človek si myslí, že do krajiny by sme nemali nechať prichádzať a žiť cudzincov bez vyznania.

Takmer každý tretí respondent odpovedal, že pocit domova môže mať cudzinec na Slovensku až vtedy, keď tu prežije väčšinu svojho života. Tri štvrtiny respondentov úplne alebo skôr súhlasia s výrokom, že ak chcú byť cudzinci v slovenskej spoločnosti prijatí, mali by sa snažiť predovšetkým oni sami.

Podľa 57,7 percenta respondentov by vláda SR nemala posudzovať žiadosti o status utečenca zhovievavo. Takmer polovica si však myslí, že štát by mal pre cudzincov vytvárať dôstojné podmienky na život a 38,5 percenta respondentov úplne alebo skôr súhlasilo s výrokom, že ostatní obyvatelia Slovenska by sa mali viac zaujímať o cudzincov a pomáhať im.

Viac ako tri štvrtiny opýtaných (75,9 percenta) skôr alebo úplne nesúhlasili s výrokom, že cudzinci by v slovenskej spoločnosti nikdy nemali byť prijatí.