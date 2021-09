Autistické batoľa zázračne dokázalo prežiť tri dni stratené v lese. Záchranný tím ho našiel pri pití vody z potoka

Batoľa malo na sebe iba tričko a plienku, keď sa stratilo v odľahlých lesoch, naposledy ho videli na chate svojej rodiny v malej vidieckej dedine asi 90 míľ severne od Sydney.

Ako píše portál Unilad, v priebehu víkendu medzi 4. a 5. septembrom stovky ľudí hľadali batoľa menom Anthony ‘AJ’ Elfalak. Záchranné služby sa obávali toho najhoršieho pre mladého chlapca, ktorý má autizmus a ktorý je tiež neverbálny.

MUST WATCH: This is the moment three-year-old Anthony “AJ” Elfalak is spotted from the sky following a four-day search in rural NSW.

AJ has since been taken to hospital with his mother, Kelly.

— 9News Sydney (@9NewsSyd) September 6, 2021