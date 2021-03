Pribudlo 98 úmrtí a PCR testy odhalili 1 978 nakazených. Boj o očkovacie miesta pokračuje, otvoria nové termíny

Na Slovensku v stredu (10.3) pribudlo 1 978 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 10 643 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 331 571 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 478 739 ľudí, štatistiky sa najnovšie budú zverejňovať za jednotlivé týždne, vyplýva zo z grafu NCZI. Ide o počet testovaných PCR aj antigénovými testami. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 3 898 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 3 673 osôb, na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 311 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 363 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 2 164 779 vzoriek. Ide o počet vzoriek z PCR testov. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 8 244. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb, momentálne ich je 377 707.

Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 1 978 pozitívne testovaných ľudí formou RT-PCR testov a 1 623 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Je to 18,59 % z 10 643 ukončených RT-PCR vyšetrení a 1,2 % z 134 792 antigénnych testov.

Najviac pozitívne testovaných RT-PCR testami bolo v Trenčianskom kraji (402), nasledujú Žilinský kraj (368), Prešovský (325), Banskobystrický (260), Trnavský (242), Bratislavský (164), Košický (121) a Nitriansky (96). Je medzi nimi 987 mužov a 991 žien. Celkový počet nakazených mužov je 157 738 a žien 173 833.

Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 377 707, za predchádzajúci deň pribudlo 3 908 zaočkovaných. Druhú dávku vakcíny už dostalo 201 276 ľudí, uplynulý deň sa zaočkovalo 6 030 ľudí.

Celkový počet ukončených laboratórnych PCR testov doteraz je 2 164 779, pričom takto bolo pozitívne testovaných 331 571 osôb. Celkový počet vykonaných Ag testov doteraz je 16 604 421, z čoho bolo pozitívne testovaných 312 032 osôb.

Pribudnú očkovacie termíny

Včera večer pribudlo viac ako 8000 voľných termínov na očkovanie pre seniorov nad 70 rokov vakcínou od konzorcia Pfizer/BioNTech. Rovnako pribudli termíny určené pre ľudí vo veku 60 až 70 rokov na očkovanie vakcínou od AstraZenecy. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

“Aby sa znížilo riziko technických komplikácií, sa voľné pozície rovnako ako v utorok (9. 3.) budú otvárať v polhodinových intervaloch podľa krajov,” spresnila s tým, že v rovnakých časoch bude zároveň otvorená aj časť kapacít na očkovanie pre ľudí vo veku 60 až 70 rokov. Počas stredy a štvrtka (11. 3.) bude otvorených približne 45 000 termínov na očkovanie pre túto vekovú kategóriu. Väčšina včerajších termínov zmizla naozaj rýchlo, dnes otvoria ďalšie a opäť pre jednotlivé kraje.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí sa ospravedlnil za komplikácie spojené s prihlasovaním na očkovanie proti novému koronavírusu. S výrazným náporom na prihlasovanie sa podľa jeho slov nepočítalo. Problémy by sa mali vyriešiť do týždňa, ľudí preto požiadal o trpezlivosť. Dodal tiež, že pri problémoch s prihlasovaním na mobilné odberové miesta cez webovú stránku korona.gov.sk sa môžu prísť dať ľudia aj tak otestovať, zdravotníci by im mali odber vykonať.

Väčšina nových termínov sa včera obsadila veľmi rýchlo, v Košiciach však ostáva ešte viac ako 2000 voľných termínov na očkovanie vakcínou od AstraZeneca pre ľudí vo veku 60 – 70 rokov. Prihlásiť sa môžete tu: korona.gov.