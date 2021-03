Hygienici vydali odporúčania k respirátorom. Toto je pri jeho nosení kľúčové, v opačnom prípade stráca účinnosť

Od pondelka (8. 3.) je v obchodoch a prostriedkoch verejnej dopravy povinné nosenie respirátorov bez výdychového ventilu s klasifikáciou najmenej FFP2. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. Od 15. marca sa povinnosť nosiť respirátor rozšíri na všetky interiéry okrem vlastnej domácnosti.

Pre tri výnimky z povinnosti nosiť respirátor stále platí povinnosť nosiť rúško. Týka sa detí do ukončenia prvého stupňa základných škôl, osôb vo väzbe alebo vo výkone trestu v zariadeniach Zboru väzenskej a justičnej stráže a zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do tretej kategórie vo faktore záťaž teplom pri práci – napríklad práca pri vysokých peciach.

Dajte si pozor na falzifikáty

Pri výbere vhodného respirátora je dôležité zvoliť si seriózneho predajcu a vyhýbať sa podozrivo lacným online predajcom. Upozornil na to Úrad verejného zdravotníctva. Respirátor musí byť bez výdychového ventilu. Cez ventil by vírus pri výdychu voľne unikal do okolia. Podľa ÚVZ je tiež dôležité skontrolovať si, či je respirátor označený ako FFP2 a či je k nemu priložený návod v slovenčine. Medzi takéto tvárové polomasky možno zaradiť aj overené respirátory s označením KN95 alebo N95.

“Aby ste sa vyhli falzifikátom a neovereným výrobkom, skontrolujte, či sa na obale alebo priamo na respirátore nachádza označenie európskej technickej normy EN 149 + A1 a značka CE, za ktorou nasleduje štvorčíslie. Číslo identifikuje, kto vydal certifikáciu respirátora pre Európsky hospodársky priestor,” vysvetlil ÚVZ. Dodáva, že ideálne je, keď si človek vie vytvoriť zásobu respirátorov aspoň na pár dní dopredu.

Ako správne nosiť respirátor?

Ak respirátor netesní, alebo neprekrýva ústa aj nos, nemôže poskytovať vyšší štandard ochrany. Dôležité je preto vybrať si veľkosť, ktorá dobre sedí na tvári. V prípade potreby sa môžu skrátiť gumičky respirátora tak, že sa na nich zaviažu malé uzlíky. Pri nasadzovaní respirátora je potrebné mať umyté ruky, nedotýkať sa jeho vnútornej časti a manipulovať s respirátorom iba prostredníctvom gumičiek. Dôležitá je aj úprava spony na vrchu respirátora tak, aby čo najvernejšie kopírovala kontúry koreňa nosa.

“Hlbokým nádychom a výdychom sa uistite, že respirátor dobre tesní. Uvidíte, ako sa povrch respirátora v dôsledku odporu vzduchu čiastočne deformuje. Vzduch by nemal unikať po stranách. Ak máte nasadené okuliare, pri dobre tesniacom respirátore by sa nemali rosiť,” spresnil ÚVZ. Vzduch v správne nasadenom respirátore býva vlhkejší a dýchanie o trochu namáhavejšie než v prípade rúška.

S noseným respirátorom treba zaobchádzať ako s infekčným materiálom, nie je vhodné dotýkať sa jeho vonkajšieho povrchu a odkladať ho na okolité plochy. “Nosený respirátor si snímajte opatrne, manipulujte ním iba prostredníctvom gumičiek a následne si umyte ruky,” dodal ÚVZ.