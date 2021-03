Pribudlo 81 úmrtí, v nemocniciach je viac ako 4-tisíc ľudí. Porušenie opatrení by sa mohlo po novom nahlasovať

Štatistiky o pozitívne testovaných, počtoch testoch zatiaľ Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk nezverejnilo. Správu budeme aktualizovať.

Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 396 963 ľudí, štatistiky sa najnovšie budú zverejňovať za jednotlivé týždne, vyplýva zo z grafu NCZI. Ide o počet testovaných PCR aj antigénovými testami. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 4 008 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 3 703 osôb, na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 318 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 359 pacientov s ochorením COVID-19, aj tieto údaje sú zatiaľ k včerajšiemu dňu.

Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 7 270. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb, momentálne ich je 305 832.

Správu budeme aktualizovať.

Vláda zvažuje zriadenie platformy pre nahlasovanie porušovania opatrení

Vláda možno zriadi mail, nonstop linku a webstránku pre prípadné nahlásenie porušovania protiepidemických opatrení aj na pracovisku. Ide o jedno z opatrení, ktoré vzišli z rokovania okrúhleho stola predstaviteľov štátu, vedcov a odborníkov. Vládny kabinet zobral tento návrh na vedomie na svojom zasadnutí v nedeľu 28. februára v rámci riešenia aktuálnej pandemickej situácie. Vláda odobrila celkovo desať okruhov opatrení, ktorých cieľom má byť zastavenie nárastu hospitalizácií v nemocniciach a spomalenie šírenia ochorenia COVID-19.

Ministri v rámci rokovania zatiaľ len predsedom vyšších územných celkov nariadili zriadiť mail, nonstop linku a webstránky iba pre prípadné nahlásenie nedostupnosti všeobecných lekárov. Toto opatrenie by malo zlepšiť prednemocničný manažment pacientov s ochorením COVID- 19.

Povinné respirátory

Od 8. marca bude povinnosťou nosiť respirátor FFP2 bez filtra v obchodných prevádzkach a v mestskej hromadnej doprave, od 15. marca následne vo všetkých interiéroch, okrem prvého stupňa základných škôl. Vyplýva to z opatrení, ktoré v nedeľu 28. februára schválila vláda v rámci riešenia aktuálnej pandemickej situácie. Vláda odobrila celkovo desať okruhov opatrení, ktorých cieľom má byť zastaviť nárast hospitalizácií v nemocniciach a spomaliť šírenie ochorenia COVID-19.

Medzi navrhnutými opatreniami je napríklad sprísnenie kontroly prechodu štátnych hraníc a registrácie v aplikácii e-hranica, zavedenie podmienky 72-hodinového negatívneho testu pre vstup na Slovensko pre pendlerov zo susedných krajín či zavedenie e-karantény do konca apríla. Tiež sa navrhuje zacieliť testovanie na koronavírus na osoby s príznakmi, osoby v ohniskách a potenciálnych ohniskách, ako napríklad na pracoviskách či v školách.

Pozitívni už nebudú môcť ísť do obchodu

Medzi ďalšie schválené opatrenia patrí zrušenie výnimky, ktorá povoľuje osobám pozitívnym na COVID-19 vychádzať z domu na akýkoľvek účel vrátane vstupu do predajní. Výnimku predstavuje odôvodnená návšteva lekára a lekárne. Ruší sa tiež výnimka na vychádzku do prírody mimo okresu. Vláda si tiež kladie za cieľ distribuovať testy na samotestovanie do domácností, pričom pozitívne výsledky by sa mali overovať RT-PCR testom.

Zvýšiť sa má tiež počet kontrol vykonávaných príslušníkmi Policajného zboru, nasadenie príslušníkov Ozbrojených síl SR na pomoc pri kontrole dodržiavania opatrení a zabezpečenie dennej medializácie počtu vykonaných kontrol, udelených pokút a exemplárnych prípadov. Ďalším záväzkom je vyžadovanie striktného dodržiavania minimálnej plochy 15 metrov štvorcových na jedného zákazníka v predajni. Zaviesť sa má aj COVID príplatok, ktorý má motivovať k striktnému dodržaniu karantény pre všetkých členov domácnosti.