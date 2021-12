Pribudlo 8 523 pozitívnych PCR testov, covidu podľahlo 84 ľudí. Sulík už nechce rešpektovať pandemickú komisiu

Na Slovensku v stredu (8.12.) pribudlo 8523 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 22 238 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 757 492 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Počet hospitalizovaných sa znížil o 21, v nemocniciach je 3419 pacientov. Počet obetí koronavírusu s pozitívnym testom je 15179, pribudlo 84 obetí. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb o 6093, momentálne ich je 2 686 274.

Správu budeme aktualizovať

Sulík už nechce rešpektovať pandemickú komisiu

Minister hospodárstva Richard Sulík už neplánuje rešpektovať rozhodnutia pandemickej komisie. „Ja už som si interne povedal, že toto konzílium odborníkov, tento epi tím ja už jednoducho budem ignorovať. To sú ľudia, ktorí riešia len to svoje, neriešia nič iné a výsledok sú šialené rozhodnutia. Čiže za mňa hovorím stačilo,“ povedal na sociálnej sieti minister Sulík s tým, že v pandemickej komisii by mali byť podľa neho zastúpení aj ekonómovia či pedagógovia.