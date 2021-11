Pribudlo 7 069 pozitívnych PCR testov, covidu podľahlo 77 ľudí. Pandémia s nami neskončila, varuje WHO

Na Slovensku v pondelok (29.11) pribudlo 7 069 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 22 057 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 680 084 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Počet hospitalizovaných sa zvýšil o 225, v nemocniciach je 3 444 pacientov. Počet obetí koronavírusu s pozitívnym testom je 14 418, pribudlo 77 obetí. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb o 3 637, momentálne ich je 2 637 766.

WHO varuje pred vysokým rizikom nákazy variantom omikron

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varovala, že variant koronavírusu omikron predstavuje vysoké riziko nárastu nákaz po celom svete. V niektorých regiónoch by podľa nej mohol mať vážne následky. Informuje o tom spravodajský portál BBC. „Omikron má bezprecedentné množstvo mutácií spike proteínu, niektoré z nich sú znepokojujúce pre ich potenciálny vplyv na trajektóriu pandémie,“ uviedla WHO v pondelok.

Generálny riaditeľ Tedros Adhanom Ghebreyesus uviedol, že vedci po celom svete pracujú na tom, aby zistili, či je nový variant spájaný s vyšším prenosom, rizikom nákazy a ako reaguje na vakcíny. Zatiaľ sa s omikronom nespája žiadne úmrtie. Šéf WHO zároveň upozornil, že pandémia ochorenia COVID-19 „s nami ešte neskončila“ a znova vyzval na globálne úsilie o distribúciu vakcín do chudobnejších krajín.

Variant omikron identifikovali v Juhoafrickej republike tento mesiac a prvotné dôkazy naznačujú, že predstavuje vyššie riziko infekcie. JAR si vyslúžila pochvalné reakcie za jej rýchle nahlásenie nového variantu.

Prípady nákazy variantom nahlásili vo viacerých krajinách sveta, medzi nimi napríklad v Kanade, Spojenom kráľovstve, Portugalsku, Belgicku alebo Holandsku. Pre omikron Európska únia, Veľká Británia a USA zaviedli cestovné obmedzenia pre ľudí z juhoafrických krajín, Japonsko oznámilo, že od utorkovej polnoci zatvára svoje hranice pre zahraničných návštevníkov, podobný krok podnikol aj Izrael a Austrália pozastavila svoj plán uvoľňovania obmedzení na hraniciach.

Veľká Británia v snahe zastaviť novú vlnu nákaz variantom omikron plánuje ponúkať posilňujúcu dávku vakcín všetkým dospelým od 18 rokov. Aj americký prezident Joe Biden vyzval ľudí, aby sa dali znova zaočkovať a tiež, aby nosili v interiéroch rúška. Zároveň povedal, že zatiaľ neočakáva zavedenie ďalších cestovných obmedzení ani lockdownov.

Od začiatku pandémie vo svete potvrdili viac ako 262 miliónov prípadov nákazy a päť miliónov úmrtí na koronavírus, ukazujú dáta John Hopkins University.