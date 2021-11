Čo znamená variant omikron pre tých, čo majú dve dávky vakcíny? Vie sa tiež, kto je proti nemu najlepšie chránený

Rozšírenie nového variantu B.1.1.529, ktorý dostal pomenovanie omikron, podnecuje otázky, či môže byť lepšie odolným voči vakcínam ako existujúce varianty, najmä delta. Čo však znamená omikon pre tých, ktorí sú zaočkovaní?

Veľa mutácií

Všetky registrované vakcíny fungujú tak, že cvičia imunitný systém proti hrotovému proteínu koronavírusu, teda vonkajšej časti vírusu, vďaka ktorému sa mu podarí infikovať bunky väzbou na receptor ACE2. Omikron má 32 mutácií v tomto proteíne, vrátane 10 mutácií, ktoré sa prichytávajú na receptor. Delta má takéto mutácie iba dve, uvádza The Guardian.

Aj pri takýchto zmenách budú však stále existovať oblasti vírusu, na ktoré budú protilátky či T-bunky, ktoré vznikajú ako odpoveď na očkovanie alebo prekonanú infekciu, schopné reagovať.

Samozrejme, aj tí čo majú dve alebo tri dávky vakcíny sa môžu nakaziť ako aj omikronom, tak stále dominantným variantom delta, hoci pravdepodobnosť je trikrát nižšia, ako keby neboli očkovaní. Očkovaní majú tiež deväťkrát menšiu pravdepodobnosť úmrtia, ak sa nakazia.

Hoci sa zdá, že infekcia omikronom je ešte pravdepodobnejšia ako v prípade delty, profesor Paul Morgan z univerzite v Cardiffe povedal, že “vírus nemôže stratiť jeden epitop na svojom povrchu, pretože ak by sa tak stalo, hrotový proteín by už nemohol fungovať”.

Najlepšie sú na tom očkovaní a zároveň prekonaní

Znamená to, že niektoré protilátky z vakcín vytvorených proti čínskemu vírusu už nemusia fungovať, budú ale určite existovať stále také, ktoré ostanú účinné.

Ľudia, ktorí sú dvakrát očkovaní a ešte aj prekonali deltu, sú v pohľade súboja s omikronom v najväčšej výhode. Majú tak veľmi účinnú imunitnú odpoveď, ktorá pokrýva takmer všetky varianty.

Naopak, najhoršie na tom sú tí, ktorí sú nezaočkovaní. “Ak sa tento variant prenáša ešte lepšie ako delta, a zdá sa, že áno, stane sa to, že viacej nezaočkovaných sa dostane do nemocníc,” povedal David Matthews profesor virológie na univerzite v Bristole.

Veľmi vysoké riziko

Variant omikron podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) predstavuje veľmi vysoké riziko, píše Denník N. WHO vyzýva štáty, aby urýchlili očkovanie prioritných skupín. Takisto vyzýva na zavedenie plánov, ktoré zmiernia dosahy nárastu a zachovajú fungovanie zdravotníckych služieb.

“Celkové globálne riziko spojené s novým variantom omikron je hodnotené ako veľmi vysoké,” uvádza WHO.

Omikron sa šíri, štáty sa zatvárajú

Ako píše Reuters, okrem Juhoafrickej republiky, odkiaľ variant pravdepodobne pochádza, sa omikron dostal už do Botswany, Hong Kongu, Belgicka, Nemecka, Talianska, Českej republiky, Austrálie, Holandska, Francúzska, Izraela, Kanady a do Spojeného kráľovstva. Je takmer s určitosťou jasné, že sa nachádza aj v mnohých ďalších krajinách, no jeho prítomnosť ešte nebola potvrdená sekvenciou. Dnes agentúra TASR uviedla, že omikron sa nachádza aj v Portugalsku.

Mnohé krajiny zavádzajú cestovné obmedzenia, aby obmedzili šírenie variantu. Napríklad Spojené kráľovstvo, podľa The Guardian, zavádza povinnú karanténu pre cestujúcich z viacerých afrických krajín. Izrael zakázal úplný vstup všetkým na 14 dní. Podobné obmedzenia, najmä týkajúce sa povinnej karantény, zavádza aj mnoho iných krajín.

Aj Slovensko pátra po omikrone a Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) vyzýva ľudí, ktorí za posledných 14 dní navštívili Južnú Afriku, Botswanu, Namíbiu, Lesotho, Eswatini, Mozambik, Zimbabwe, Izrael, Hongkong a Seychely, aby sa urýchlene nahlásili na e-mailovú adresu [email protected]. Ako informovala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková, je potrebné uviesť meno, priezvisko, telefónne číslo a okres, v ktorom sa osoba aktuálne zdržuje. Osobu následne kontaktuje príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a určí ďalší postup.

Nezvyčajné symptómy

Keďže variant omikron je nový, neexistujú zatiaľ jasne stanovené symptómy, ktoré ho odlišujú od delty. Na prvé náznaky odlišnosti upozornil bulvárny denník Daily Mail, ktorý opisuje tvrdenia doktorky Angelique Coetzeeovej z juhoafrickej Pretórie. Podľa nej nikto z pacientov s omikronom nemal stratu čuchu, ale objavili sa symptómy ako únava či vysoký tep. Ďalej to má byť svrbiace hrdlo, ale bez bolesti a stredne silná bolesť hlavy.