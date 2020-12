Pribudlo 46 úmrtí a 2 034 nových prípadov. Od pondelka sa sprísnia opatrenia, v hre je i zákaz vychádzania

Na Slovensku v pondelok (14.12) pribudlo 2 034 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 10 901 testov. Celkovo tak evidujeme 135 523 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

V pondelok pribudlo 1 718 vyliečených pacientov. Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 100 303 ľudí. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 2 388 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 2 093 osôb, na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 142 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 146 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 1 229 863 vzoriek. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 1 251.

Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 2 034 pozitívne testovaných ľudí formou RT-PCR testov a 2 788 pozitívne testovaných antigennymi testami. Je to 18,66 % z 10 901 pozitívne ukončených RT-PCR vyšetrení a 7,82 % z 35 635 antigénnych testov za včerajší deň.

Najviac pozitívne testovaných bolo v Prešovskom kraji (334), nasleduje Žilinský kraj (321), Trenčiansky (318), Bratislavský (279), Košický (256), Nitriansky (217), Trnavský (161) a Banskobystrický (148). Je medzi nimi 930 mužov a 1 104 žien.

Od pondelka sa sprísnia opatrenia, v hre je i zákaz vychádzania

Opatrenia, ktoré majú začať platiť od pondelka (21. 12.), sa majú sprísniť. V hre je aj zákaz vychádzania, ktorý sa má ešte špecifikovať, aby sa eliminovalo riziko šírenia nákazy. Po pondelkovom rokovaní vlády o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí. Záväzné uznesenia majú prijať na stredajšom (16. 12.) rokovaní vlády.

“Sprísnenie sa nebude týkať len zatvorenia obchodných prevádzok, ale v hre je aj zákaz vychádzania s výnimkami, ktoré by sme potom radi došpecifikovali tak, aby sme čo najviac eliminovali epidemiologické riziko, ktoré nám počas nasledujúcich sviatkov hrozí,” informoval Krajčí s tým, že treba tiež čo najrýchlejšie zastaviť obrovský nápor epidémie spočívajúci v náraste infikovaných a hospitalizovaných s ochorením COVID-19.

V pondelok tiež vláda preberala podobu tzv. COVID automatu. Minister hospodárstva Richard Sulík ocenil, že Krajčí predložil predvídateľný a logický plán, na základe ktorého sa bude postupovať v rámci regiónov. Podľa neho ide o akýsi semafor. “Je to veľmi dobré, pretože obyvatelia budú dopredu vedieť, čo ich čaká, ak sa epidemiologická situácia vyvinie tak či onak. Budú presne vedieť, že keď sa zlepší, čo nastane, aké budú uvoľnenia, ale aj to, čo sa stane, keď sa situácia zhorší,” povedal minister hospodárstva.

Zavedie sa nový semafor

Rozdiel medzi semaforom zdravia, ktorý predložil Sulík, a tým, ktorý predstavil v pondelok Krajčí, je podľa Sulíka v tom, že od nejakého času a fázy budú platiť celoplošné opatrenia. “Je to 1500 hospitalizovaných ľudí a faktor šírenia vyšší ako 1,1 alebo počet viac ako 1000 nových infikovaných prípadov. Ak budú tieto hodnoty splnené, tak sa prechádza na celoplošné opatrenia a také nás čakajú od pondelka,” povedal Sulík. Ak tieto hodnoty nebudú splnené, prechádza sa na regionálne opatrenia. Minister hospodárstva to považuje za veľmi rozumné.

V utorok (15. 12.) od 14.00 h sa podľa Sulíka uskutoční pracovné stretnutie, kde chcú doladiť COVID automat. “Sú to už len technické detaily. V stredu to chceme na vláde už len schváliť. Budeme tam schvaľovať aj opatrenia, ktoré budú platiť od pondelka. Budú to prísne opatrenia, nevyhneme sa im, lebo momentálne sa vírus vymkol spod kontroly,” povedal. Verí, že ak “budeme mať toto všetko za sebou, tak po Novom roku, ak nie všetci, tak aspoň regióny, ktorým sa bude dariť najlepšie, sa budú môcť vrátiť k normálnejšiemu životu”.

Vicepremiér pre legislatívu Štefan Holý informoval, že v stredu sa majú prijať dve uznesenia. Prvým uznesením sa prijmú opatrenia, ktoré budú platiť od pondelka, a druhým chcú prijať COVID automat.