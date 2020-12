Na juhu Anglicka sa objavila nová forma koronavírusu. Upovedomili WHO, prijímajú prísne opatrenia

Londýn a okolité anglické regióny budú od stredy spadať pod najvyšší stupeň obmedzení proti šíreniu koronavírusu. V britskom hlavnom meste počty pacientov s ochorením COVID-19 stúpajú závratným tempom a minister zdravotníctva Matt Hancock priznal, že vláda musí podniknúť rýchle kroky.

V Spojenom kráľovstve podľa Hancocka zaznamenali “veľmi prudký a exponenciálny rast” v Londýne a v okolí Kentu a Essexu, pričom v niektorých oblastiach sa počet prípadov zdvojnásobuje každých sedem dní.

Objavili novú formu vírusu

Na základe opatrení 3. stupňa, najvyššieho v anglickom trojúrovňovom systéme, sa ľudia nesmú socializovať v interiéroch a bary, krčmy a reštaurácie musia byť zatvorené s výnimkou výdaja cez okienko. V novembri patril Londýn k oblastiam s najnižšou infikovanosťou v Anglicku. Z niektorých častí Londýna a blízkeho okolia sa však odvtedy stali mohutné ohniská nákazy.

Hancock uviedol, že na juhu Anglicka objavili novú formu koronavírusu. Nič nenasvedčuje tomu, že by rýchlejšie spôsobovala vážne ochorenie alebo by nereagovala na očkovaciu látku. Napriek tomu poznamenal, že vláda už upovedomila Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO).