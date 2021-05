Pribudlo 39 úmrtí, PCR testy odhalili stovky nakazených. Počet hospitalizovaných prvýkrát klesol pod 1 000

Na Slovensku v stredu (12.5) pribudlo 328 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 4 968 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 386 868 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 683 284 ľudí, štatistiky sa najnovšie budú zverejňovať za jednotlivé týždne, vyplýva zo z grafu NCZI. Ide o počet testovaných PCR aj antigénovými testami. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 957 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 917 ľudí. Na JIS je 110 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 132 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 2 745 856 vzoriek. Ide o počet vzoriek z PCR testov. Počet obetí koronavírusu s pozitívnym testom je 12 135. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb, momentálne ich je 1 326 765.

Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 328 pozitívne testovaných ľudí formou RT-PCR testov a 219 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Je to 6,6 % z 4 968 ukončených RT-PCR vyšetrení a 0,34 % z 64 512 antigénnych testov.

Najviac pozitívne testovaných RT-PCR testami bolo v Košickom kraji (85), nasledujú Prešovský kraj (59), Žilinský (57), Trenčiansky (41), Trnavský (34), Banskobystrický (31), Bratislavský (11) a Nitriansky (10). Je medzi nimi 147 mužov a 181 žien. Celkový počet nakazených mužov je 184 670 a žien 202 198.

Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 1 326 765 za predchádzajúci deň pribudlo 15 911 zaočkovaných. Druhú dávku vakcíny už dostalo 616 767 ľudí, uplynulý deň sa zaočkovalo 8 275 ľudí.

V COVID semafore pre kultúru sa zlepšia niektoré podmienky

V COVID semafore pre kultúru sa zlepšia niektoré podmienky. Zmeny sa týkajú kapacít sedenia v exteriéri, podmienok testovania pre kultúrne podujatia, ako aj kultúrnych podujatí pre deti. Do platnosti však vstúpia až vydaním vyhlášky Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

“Všetky úpravy sú pozitívnymi správami pre kultúrne podujatia a sú krokmi smerom k uvoľňovaniu pravidiel pri ich organizovaní,” skonštatovala hovorkyňa Ministerstva kultúry (MK) SR Zuzana Viciaňová. Zmeny sa týkajú napríklad žltej fázy kultúrneho COVID semafora, teda prvého stupňa ostražitosti. V ňom sa mení kapacita sedenia v exteriéri z pôvodných 50 na 75 percent, a to pri zachovaní maximálneho počtu 500 účastníkov.

Zároveň sa vo všetkých fázach ruší podmienka, ktorou je extra nutnosť testovania pre kultúrne podujatia. Po novom sa budú kultúrne podujatia riadiť na základe testovacej stratégie aktuálne schváleného COVID automatu platného v danom okrese, v ktorom sa podujatie uskutočňuje. Do úvahy sa však bude brať aj rizikovosť podujatia.

Zmeny sa dotknú aj kultúrnych podujatí pre deti. Predstavenia určené pre školské skupiny a deti doteraz, v červenej a ružovej fáze, povolené neboli. Po novom povolené budú, výhradne však mimo územia školských a predškolských zariadení. Povolenie platí pre ustálené skupiny do 25 detí v interiéri a do 50 detí v exteriéri. “Všetky spomínané zmeny vstúpia do platnosti v okamihu, keď Úrad verejného zdravotníctva SR uverejní novú vyhlášku. Predpokladaný termín je piatok 14. mája,” doplnila Viciaňová. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke rezortu kultúry.