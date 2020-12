Pribudlo 30 úmrtí a 2 043 nových prípadov. Vianočný lockdown príde prirodzene, povedal Naď

Na Slovensku v utorok (1.12) pribudlo 2 043 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 11 136 testov. Celkovo tak evidujeme 109 226 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

V utorok pribudlo 2 879 vyliečených pacientov. Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 71 738 ľudí. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 1 836 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 1 613 osôb, na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 112 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 123 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 1 093 761 vzoriek. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 898.

Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 2 043 pozitívne testovaných ľudí formou RT-PCR testov a 1 596 pozitívne testovaných antigennymi testami. Je to 18,35 % z 11 136 pozitívne ukončených RT-PCR vyšetrení a 5,73 % z 27 872 antigénnych testov za včerajší deň.

Najviac pozitívne testovaných bolo v Nitrianskom kraji (331), nasleduje Trenčiansky kraj (321), Prešovský(281), Bratislavský (255), Trnavský (253), Banskobystrický (215), Žilinský (209) a Košický (178). Je medzi nimi 909 mužov a 1 134 žien.

Naď o vianočnom lockdowne

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) verí, že vianočný lockdown príde prirodzene a podarí sa upokojiť situáciu. Uviedol to pred stredajším rokovaním vlády. Zároveň poukázal na to, že situácia s novým koronavírusom na Slovensku je mierne negatívna, ale “nie je tragická”.

Počas vianočných sviatkov budú ľudia podľa Naďa viac doma. Pripustil však, že sa medzi sebou budú aj navštevovať, ale nebude to až taká veľká mobilita. “Dovtedy musí vláda, špeciálne minister školstva, nájsť riešenie, aby to prešlo cez odborníkov, aby sme deti dostali od januára do škôl,” poznamenal minister obrany.

Zároveň doplnil, že akékoľvek rozhodnutie, ktoré sa robí, je veľmi náročné. “Nájsť konsenzus medzi ľuďmi, ktorí majú k tomu čo povedať, je veľmi ťažké,” uzavrel Naď.