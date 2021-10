Pribudlo 267 nových prípadov, zomrelo 8 pacientov. V nemocniciach je viac ako 600 ľudí s koronavírusom

Na Slovensku v nedeľu (3.10) pribudlo 267 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 2 223 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 416 260 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 724 414 ľudí. Ide o počet testovaných PCR aj antigénovými testami. Počet hospitalizovaných sa nezvýšil, v nemocniciach je 606 pacientov. Počet obetí koronavírusu s pozitívnym testom je 12 676, pribudlo 8 obetí. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb, momentálne ich je 2 457 689.

Cez pandémiu je lepšie obmedziť stretnutia s osobami z iných domácností

Počas pandémie je lepšie obmedziť stretnutia s osobami mimo spoločnej domácnosti. V prípade, že je to nevyhnutné, prebiehať by mali skôr v exteriéri s dodržiavaním dostatočných odstupov a istých pravidiel. V súvislosti so zhoršujúcou sa pandemickou situáciou to pripomína Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

V prípade nevyhnutnosti stretnutia odborníci radia vyhýbať sa miestam, kde sa stretávajú ľudia z viacerých domácností. “Minimalizujte riziko, že nákazu zanesiete medzi inak neprepojené skupiny ľudí. Medzi stretnutiami nechajte uplynúť aspoň niekoľko dní,” priblížila Račková. Dodala, že je lepšie vopred si stanoviť pravidlá, ktoré počas stretnutia pomôžu znížiť riziko prenosu vírusu, a dbať na ich dodržiavanie.

Ak sú v jednej miestnosti naraz osoby z rôznych domácností, hygienici odporúčajú mať po celý čas nasadené rúško alebo respirátor a dodržiavať dostatočné rozostupy. “A to aj vtedy, ak máte negatívny výsledok testu alebo ste po očkovaní,” upozornili.

Osobné stretnutia by mali na pár dní minimalizovať a nahradiť kontaktom na diaľku najmä osoby po návrate zo zahraničia. V prípade akýchkoľvek príznakov ochorenia COVID-19 je potrebné ostať v izolácii a kontaktovať lekára, ktorý určí ďalší postup.

Väčšina Slovákov je za povinné očkovanie zdravotníkov a učiteľov

Väčšina opýtaných občanov Slovenska si myslí, že lekári, zdravotné sestry, učitelia a zamestnanci domovov pre seniorov by mali byť povinne zaočkovaní. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza, ktorý sa uskutočnil v dňoch 1. až 7. septembra na vzorke 1 002 respondentov.

Na otázku povinného očkovania lekárov a zdravotných sestier odpovedalo kladne 56,7 percenta opýtaných, záporne 40,7 percenta, zvyšok respondentov nevedel odpovedať.

Za povinné očkovanie zamestnancov domovov pre seniorov sa vyslovilo 56,2 percenta opýtaných, nie odpovedalo 41,2 percenta a 2,5 percenta uviedlo, že nevie. Povinné očkovanie učiteľov v školách a škôlkach podporilo 52 percent opýtaných, nie vyslovilo 45 percent. Tri percentá ľudí v prieskume nevedeli odpovedať.