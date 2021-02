Pribudlo 127 úmrtí, PCR testy odhalili 2 487 prípadov. Prekročili sme hranicu 200-tisíc zaočkovaných proti COVID-19

Na Slovensku v stredu (10.2) pribudlo 2 487 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 10 932 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 271 473 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

V stredu pribudlo 1 900 vyliečených pacientov. Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 253 518 ľudí. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 3 719 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 3 447 osôb, na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 277 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 313 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 1 871 130 vzoriek. Ide o počet vzoriek z PCR testov. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 5 629. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb, momentálne ich je 206 383 .

Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 2 487 pozitívne testovaných ľudí formou RT-PCR testov a 3 145 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Je to 22,75 % z 10 932 ukončených RT-PCR vyšetrení a 2,12 % z 148 022 antigénnych testov.

Najviac pozitívne testovaných RT-PCR testami bolo v Trnavskom kraji (511), nasleduje Košický kraj (360), Banskobystrický (333), Bratislavský(314), Trenčiansky (304), Žilinský (259), Prešovský (220) a Nitriansky (186).

Celkový počet ukončených laboratórnych PCR testov doteraz je 1 871 130, pričom takto bolo pozitívne testovaných 271 473 osôb. Celkový počet vykonaných Ag testov doteraz je 8 223 729, z čoho bolo pozitívne testovaných 224 401 osôb.

Doteraz nahlásili 631 podozrení na nežiaduce účinky vakcíny

Na Slovensku celkovo nahlásili 631 podozrení na nežiaduce účinky po vakcínach na prevenciu ochorenia COVID-19. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) Magdaléna Jurkemíková, z uvedeného počtu zaslala 19 hlásení spoločnosť Pfizer, ostatné boli nahlásené lekármi, farmaceutmi, inými zdravotníckymi pracovníkmi a pacientmi.

“Z celkového počtu hlásení bolo 32 vyhodnotených ako závažné vrátane jedného úmrtia, ktoré sme už v minulosti komunikovali. Vakcíny Comirnaty sa týka 627 hlásení a štyri hlásenia vakcíny COVID-19 Vaccine Moderna,” priblížila.

Prevažná väčšina hlásení sa podľa hovorkyne štátneho ústavu týka krátkodobých a nezávažných nežiaducich účinkov. Vysvetlila, že ide napríklad o bolestivosť v mieste vpichu, ktorá sa môže rozvinúť do bolesti ramena až končatiny, do ktorej bola vakcína podaná, zvýšenú teplotu až horúčku, zimnicu a triašku, bolesť hlavy, svalov a kĺbov, slabosť, únavu, nevoľnosť a iné. Takéto hlásenia majú miernu alebo strednú intenzitu a do niekoľkých hodín až dní ustúpia.

Dodala, že medzi podozreniami na závažné nežiaduce účinky boli hlásené napríklad alergické reakcie, prekolapsový stav, synkopa, trombóza a anafylaktická reakcia.