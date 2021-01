Pribudlo 102 úmrtí, PCR testy odhalili 2 729 prípadov. Rezort vyzval lekárov, aby sa vrátili do ambulancií

Na Slovensku vo štvrtok (14.1) pribudlo 2 729 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 11 875 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 220 707 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Vo štvrtok pribudlo 2 922 vyliečených pacientov. Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 163 323 ľudí. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 3 273 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 3 049 osôb, na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 251 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 279 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 1 592 287 vzoriek. Ide o počet vzoriek z PCR testov. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 3 362.

Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 2 729 pozitívne testovaných ľudí formou RT-PCR testov a 2 595 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Je to 22,98 % z 11 875 ukončených RT-PCR vyšetrení a 4,98 % z 52 103 antigénnych testov za včerajší deň.

Najviac pozitívne testovaných bolo v Nitrianskom kraji (627), nasleduje Trnavský kraj (452), Bratislavský (363), Košický (358), Trenčiansky (275), Prešovský (268), Banskobystrický (220) a Žilinský (166). Je medzi nimi 1 276 mužov a 1 453 žien.

MZ SR vyzýva lekárov, aby sa vrátili do ambulancií

Ministerstvo zdravotníctva sa pridalo k výzve Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline, ktorá upozorňuje, že do nej prichádzajú pacienti so zdravotnými problémami zanedbanými v rámci ambulantnej starostlivosti. Aj rezort vyzval ambulantných lekárov, aby sa vrátili k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, MZ SR to uviedlo na sociálnej sieti.

“Množstvo pacientov hospitalizovaných v kritickom stave značne narastá. Do nemocníc prichádzajú s ochorením COVID-19, pričom počas doby ochorenia sa niektorým z nich vôbec nepodarí spojiť s ambulanciou svojho lekára, dokonca ani telefonicky. Čo je zarážajúce, vôbec prvé vyšetrenie tak absolvujú až v nemocnici a, žiaľ, mnohokrát sú vo vážnom, zanedbanom zdravotnom stave, prípadne v stave, keď nedokážeme viac pomôcť,” informovalo ministerstvo, odvolajúc sa na výzvu žilinskej nemocnice. Tá zároveň žiada ambulantných lekárov, aby prípadne zaistili adekvátnu náhradu zdravotnej starostlivosti pre pacientov.

MZ SR tiež poukázalo na to, že nemocnice nad rámec nových povinností a úloh, ktoré realizujú v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu, až v príliš veľkej a takmer neudržateľnej miere suplujú i primárny zdravotný sektor.

Žilinská nemocnica tiež dodala, že organizácia mobilných odberových miest, pandemických pavilónov a aktuálne tiež vakcinačných ambulancií prináša rozsiahle nároky na zamestnancov pracujúcich v nemocniciach.