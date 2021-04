Gröhling upresnil plán otvárania škôl. Od 19. apríla sa otvárajú 8. a 9. ročníky, od 26. aj ďalšie ročníky

Od pondelka 12. apríla sa otvorili materské školy a prvý stupeň základných škôl pre deti všetkých rodičov. Včera premiér Eduard Heger avizoval, že od 19. apríla by sa mohli otvoriť všetky prevádzky, v ktorých nebude nutné zložiť si z tváre respirátor.

Spolu s 1. stupňom sú aj naďalej otvorené špeciálne školy, stredné zdravotnícke školy, stredné školy v posledných ročníkoch či ďalšie školské zariadenia. Umožnené je tiež vzdelávanie žiakov, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu, v malých skupinách piatich žiakov a jedného pedagóga.

Ako informoval minister školstva Branislav Gröhling, ak bude situácia aj naďalej priaznivá, postupne nastane aj otvorenie ďalších ročníkov. Dnes na tlačovej besede oznámil nové informácie o otváraní škôl. Keďže situácia sa stále zlepšuje, môžu sa postupne otvoriť ďalšie ročníky.

Otváranie škôl

Gröhling informoval, že má radostné správy. Ďalšie ročníky sa otvoria už v pondelok, 19. apríla. Ak by dnes bolo avizované, že školstvo sa prepína do regionálneho semaforu, minister o tom bude ešte informovať po tlačovej besede ohľadom COVID automatu. Zaočkovaných je 50 700 učiteľov a učiteliek a nepedagogických zamestnancov. Od pondelka 19. apríla by sa mal otvoriť aj 8. a 9. ročník základných škôl, okrem čiernych okresov, aby sa mohli pripravovať na nástup na stredné školy.

Rovnako sa budú realizovať v nasledujúcich týždňoch aj dva projekty. Projekt doučovania “Spolu múdrejší” a projekt “letných škôl”, ktorý bude prebiehať v 7. a 8. mesiaci a teda počas letných prázdnin tak, ako to bolo minulý rok.

Od 26. apríla sa oficiálne školstvo bude preklápať do regionálneho COVID automatu. Ak budú platiť súčasné pravidlá, to by znamenalo, že v bordových okresoch by sa mohli otvoriť 8. a 9. ročníky, k už otvoreným ročníkom- išlo by o 36 okresov. V červených sa otvorí komplet 2. stupeň a aj prvé 4 ročníky gymnázií. Išlo by o 39 okresov. Ak budú okresy v ružovej farbe, mohli by sa otvoriť aj stredné školy na prezenčnú výučbu. Všetko sa ale ešte bude riešiť s epidemiologickým tímom, aj kvôli otváraniu internátov. V najlepších okresoch by ale mohla nastať situácia, že sa otvoria aj všetky ročníky základných škôl.

„Chcel by som poprosiť školy aj pedagógov, aby v prvých týždňoch po návrate žiakov do škôl upustili od skúšania či písania písomiek. Naším spoločným cieľom je, aby si žiaci postupne zvykli na návrat do štandardného režimu prezenčnej výučby,“ uviedol minister školstva.

Tiež platí, že v prípade nákazy môže riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa alebo Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR zatvoriť školu či triedu, v ktorej sa objaví pozitívny prípad. Postupovať tak budú podľa COVID školského semaforu. Minister Gröhling upresnil, že podiel detí, ktoré sa nakazili v školách je 0,2 %. Školy sa však snažia vytvoriť bezpečné prostredie, aby tieto čísla nestúpali.

Informácie sa môžu ešte meniť

Farbu okresov ohlasuje Ministerstvo zdravotníctva SR podľa vývoja epidemiologickej situácie vždy v utorok a platí od ďalšieho týždňa. Pre uľahčenie bude aktuálne farby okresov aj farby okresov pre nasledujúci týždeň v prehľadných mapách zverejňovať aj ministerstvo školstva v stredu na svojom webe.

Keďže je automaticky spustený aj školský semafor, všetky školy podliehajú jeho pravidlám. To znamená, že pokiaľ sa po otvorení objaví v triede alebo škole pozitívny prípad, môže ju uzatvoriť regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa. Naďalej platí podmienka pretestovania zákonného zástupcu, ako aj žiaka druhého stupňa základnej školy či stredoškoláka. Deti na 1. stupni nie sú povinné mať test a nosiť respirátor.

Rodič môže žiaka zo školy ospravedlniť na 5 po sebe idúcich dní. Môže to byť aj na dlhšie, to je však záležitosť individuálnych dohovorov školy s rodičom. Ak by sa však žiak nezapájal, musí absolvovať komisionálne skúšky. Pokiaľ je dieťa doma, rodič nemá nárok na pandemickú OČR. Na tú má nárok len v prípade, keď sa školy zatvoria rozhodnutím Regionálneho úradu zdravotníctva. Školy v prírode sa nebudú konať.

Čo sa týka prijímacích skúšok, budú prebiehať prezenčne, prvé dva týždne v máji. V tomto čase budú ostatní žiaci na dištančnom vyučovaní, aby nebola škola plná študentov. Ak by prebiehalo domáce testovanie, jednotlivé údaje sa budú následne uvádzať v online priestore.

Správu aktualizujeme.