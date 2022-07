Pri španielskom pobreží uvideli obrovského žraloka. Bol tak blízko ako nikdy predtým, zachytili ho dokonca na video

Zdá sa, že pozorovania žralokov v obľúbených dovolenkových destináciách budú stále častejšie a bežnejšie. Najnovšie pozorovanie hlásia zo Španielska, konkrétne z Barcelony.

Žralok mako, alebo tiež mako rýchly, sa dokáže pohybovať rýchlosťou až 70 kilometrov za hodinu. TvNoviny píšu, že žraloka videli potápači vo vzdialenosti asi 16 kilometrov od pobrežia, čo je pre tento druh mimoriadne blízko.

Natočili ho na video

Mako patrí medzi ohrozené druhy a dokáže byť aj nebezpečný. Predpokladá sa, že tento druh zaútočil aj začiatkom mesiaca v Hurghade.

Španielsky denník El País opisuje slová podmorského fotografa Davida Jaru, ktorý žraloka pri pobreží Barcelony nasnímal. „Videli sme veľký čierny tieň v pohybe,“ hovorí a pokračuje: „Boli sme trochu zmätení. Najprv sme si mysleli, že je to ryba mesačník, no potom sme videli jeho plutvu. Bolo to pôsobivé,“ povedal Jara.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa David Jara Boguñá 🐍 (@jara.natura)

Tvrdil, že najprv nevedel, o akého žraloka ide. Až keď zábery ukázal odborníkom, tí usúdili že ide o maka rýchleho.

Ohrozený mako

Aj keď mako rýchly vyvoláva oprávnený strach, ide o dôležitú súčasť morí a oceánov a reguluje populácie rôznych druhov. Jeho populácia je podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody označená za kriticky ohrozenú.

Zaujímavosťou tohto pozorovania je, že žraloky mako sú v týchto vodách neobvyklé. Pri pobreží Garraf, kde bolo uskutočnené pozorovanie, sa tento exemplár neobjavil už 10 rokov. Predpokladá sa, že aj samotné Stredozemné more obýva iba niekoľko jedincov.