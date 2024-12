Pri nákupe vianočných darčekov môžete ušetriť desiatky eur. Stačí vám poznať tieto triky a tipy

Vianoce sú takmer za rohom a okrem nákupu potravín na vianočné pečenie, mnohých čaká nákup vianočných darčekov. Síce existujú ľudia, ktorí nakupujú prakticky celý rok a odkladajú veci na neskôr, väčšina si však necháva nákup darčekov na obdobie vianočných zliav.

Ako informuje portál Finance Buzz, jednou z najhorších chýb, ktorú ľudia počas Vianoc robia, je nadmerné míňanie peňazí, a to nielen na darčeky, ale tiež na dekorácie či potraviny. Ak sa však budete riadiť týmito jednoduchými tipmi a trikmi, nielenže ušetríte na darčekoch, ale ostanú vám peniaze na iné veci. Napríklad, na zážitky spojené s týmito sviatkami – môžete sa vybrať na vianočné trhy či venovať sa zimným športom.

Plánujte vopred

Dobré plánovanie sa skladá z dvoch častí – stanovenia rozpočtu a spísania zoznamu. Ako prvé by ste sa mali pozrieť na svoje príjmy a výdavky počas predošlých mesiacov a stanoviť si sumu, ktorú hodláte minúť na vianočné darčeky. Nemali by ste to totiž preháňať a zbytočne siahať po úsporách prakticky kvôli jednému dňu.

Rozpočet a nákupný zoznam idú ruka v ruke. Keď si totiž spíšete, čo potrebujete kúpiť, budete vedieť, koľko potrebujete minúť a naopak, keď budete mať jasne stanovený rozpočet, viete, koľko vecí si môžete dovoliť kúpiť. Obchody vás totiž budú lákať na rôzne zľavy či výhodné balenia a reklamy vás zas budú presviedčať, čo všetko nevyhnutne potrebujete. Nedajte sa oklamať a držte sa plánovania.

Nečakajte na poslednú chvíľu

Okrem toho, že si naplánujete, čo idete kúpiť a za koľko, nemali by ste zabúdať ani na to, kedy to plánujete kúpiť. Časové plánovanie je v tomto prípade rovnako dôležité, keďže práve na poslednú chvíľu môžete spraviť nerozvážne rozhodnutia. Pár dní pred Vianocami, keď vás už chytá panika, rýchlo môžete zabudnúť na nejaký rozpočet a kúpite prakticky čokoľvek, čo vám obchody ponúknu.

Zvážiť by ste pritom mali aj to, že ak nakupujete online, váš tovar nemusí doraziť včas. Výhody online nakupovania vám predstavíme na ďalšej strane.

Pri online nakupovaní sa riaďte pravidlami