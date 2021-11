Prezidentka Čaputová kritizuje zvládanie pandémie: Vláda má prijať odborné a nie politické rozhodnutia

Dnes bola v relácii rádia Expres Braňo Závodský Naživo hosťom prezidentka Zuzana Čaputová. Okrem referendových otázok sa venovali aj pandémii, zdravotníctvu, reformám a summitu v Glasgowe a klimatickej zmene. Prezidentka ostro kritizovala vládu, keďže nie je schopná prísť ku konsenzu a prijať napríklad reformy alebo prísnejšie opatrenia v čase najväčšej krízy.

Prezidentka si počká na zhodnotenie opatrení, ktoré sa chystá prijať vláda konzíliom odborníkov. Tí totiž nejaký súbor opatrení navrhli, no vláda chce prijať len časť z nich. Na otázku, či má aj vláda podiel na zmätku a nedôvere, ktoré panujú v našej krajine odpovedala, že aj vďaka tomu vyzerá manažovanie krízy tak, ako vyzerá. Lídri jednotlivých strán nevedia spolu komunikovať a rozhodovať sa jednohlasne v prospech ľudí. Aj preto s nimi pravidelne otvorene komunikuje, čo sa nie vždy dostane do médií.

Podľa Zuzany Čaputovej by však opatrenia mali byť odborným a nie politickým rozhodnutí. Pripomenula neskorý lockdown z decembra 2020, kedy prišli opatrenia neskoro. Rovnako nesúhlasí s tým, aby sa spoločnosť delila na dva tábory. “Sme v tom spolu,” povedala.

Ak na to nemáme, poďme od toho

Nedokázať presadiť akúkoľvek reformu je podľa hlavy štátu obrovským problémom. Koalícia totiž doposiaľ nedokázala schváliť reformu súdnictva, nemocníc či národných parkov.

„Na reformy sú viazané milióny eur z Plánu obnovy. Ja by som preto citovala pána Matoviča (Igor Matovič, minister financií OĽaNO – pozn. SITA), ktorý povedal, že ak na to nemáme, poďme od toho,“ povedala prezidentka, ktorá nerozumie, že na Slovensku je vláda, ktorá má legitimitu z volieb, má vládnuť, má kvalitných ľudí s dobrými zámermi, ale je nesmierne zaťažená vzájomnými konfliktami do takej miery, že nedokázali presadiť ani jednu reformu.

Prezidentka uviedla, že predsedov koaličných strán si kvôli tomu už aj zavolala na diskusie. „Som v kontakte s jednotlivými členmi vlády a predstaviteľmi politických strán. Z vonkajšieho pohľadu to, čomu čelí občan je, že sme v kríze a máme rozhádanú vládu,“ zhodnotila Čaputová.

Záujem o referendum je hra

“Prezidentka a Kancelária prezidenta nie sú právnou poradňou. Ak by predsedovi strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robertovi Ficovi skutočne išlo o referendum, poradil by sa s právnikmi a otázky v ňom nastavil inak”, povedala prezidentka na margo referenda a kritiky zo strany Roberta Fica.

„Je to hra o záujem o referendum. Je to nezodpovedné, keďže to rozviruje vášne,“ povedala prezidentka, ktorá Ficove kroky berie aj ako útok na svoju osobu. „Veľmi odporúčam, aby v budúcnosti ktokoľvek, kto bude chcieť pre ľudí pripraviť otázky do referenda, prosím, konzultujte to s právnikmi,“ dodala prezidentka.

Hlava štátu uviedla, že rešpektuje 600-tisíc ľudí, ktorí sa na jar podpísali pod petíciu za vyhlásenie referenda pod otázkou, ktorá bola neskôr Ústavným súdom vyhlásená za protiústavnú. V aktuálnom prípade považovala za korektné a férové hneď na začiatku nového procesu jasne pomenovať, že dve otázky, pod ktoré by sa zbierali podpisy, sa navzájom podmieňujú. Zákon pritom jasne hovorí o tom, že otázky v referende sa podmieňovať nesmú.