Prestížny magazín zostavil rebríček 10 najkrajších vlakových tratí v Európe. Niektoré sú iba na skok od Slovenska

Európa poskytuje pre cestovateľov mnohé možnosti. Prakticky v každej krajine nájdeme úžasné historické pamiatky, prírodu či jedinečné atrakcie. Avšak do týchto krajín je potrebné sa tiež nejako dostať. A na to je možné využiť rozsiahlu vlakovú sieť, ktorá môže byť, pri zvolení tej správne trasy, rovnakou atrakciou ako cieľová destinácia.

Portál The Guardian informuje o novej knihe o cestovaní po železnici naprieč kontinentom, za ktorou stojí magazín Lonely Planet. V knihe nájdeme tie najlepšie vlakové trasy, pri ktorých si môžeme bez výčitiek povedať, že aj cesta je cieľ. Prinášame vám prehľad 10 najkrajších.

Z Paríža do Berlína

Dobre vybudovaná železničná sieť spája tieto dve veľkomestá. Na výber je veľké množstvo vysokorýchlostných a tiež pomalších vlakov. Je teda iba na vás, čo budete preferovať. Cestou je možné prejsť cez Brusel alebo Kolín nad Rýnom. Cestovatelia odporúčajú naplánovať aj cestu cez Liège, kde už iba z vlaku dokáže zaujať vesmírna architektúra stanice Liège- Guillemins.

Z Amsterdamu do Viedne Nightjetom

Nedávnym prírastkom na scéne lôžkových vlakov v Európe je služba Nightjet prevádzkovaná rakúskymi železnicami. Každý večer odchádza vlak o 19:00 alebo o 19:30 z Amsterdamu. Počas zdriemnutia vlak bude prechádzať popri Rýne, prejde okolo Kolína nad Rýnom, Koblenzu, a potom bude pokračovať na juhovýchod. Príchod do Viedne je o 9:19, čo zabezpečí ešte dostatok času na prebratie a raňajky. Spojenie sa tiež dá jednoducho skombinovať so službou Eurostar.

Cesta Walesom

Jedny z najkrajších železníc na svete nájdete vo Walese. Dve z tých najkrajších je možné spojiť a dostanete sa do hôr a tiež si môžete užiť výhľad na pobrežné scenérie parku Snowdonia.

Z Bastie do Ajaccia cez vnútrozemie Korziky

Železnice ostrova Korzika majú tri hlavné trate, ktoré smerujú do Ajaccia, Bastie a Calvi. Všetky poskytujú úžasné výhľady na krásny a členitý terén. Trasa spájajúca Ajaccio a Bastiu trvá tri a pol hodiny a cestovatelia odporúčajú ju rozdeliť na dva dni, ako sa uponáhľať a snažiť sa všetko stihnúť v jeden deň.

Z Dublina do Madridu vlakom a trajektom

Pomerne netradičná trať spája cestu vlakom a trajektom. Jednokoľajovka lemuje Írske more a smeruje na juh na trajekt do Bilbaa. Po 30 hodinách plavby nasleduje päťhodinová cesta do Madridu. Odporúčané zastávky zahŕňajú vzácnu katedrálu v Burgos, bývalú metropolu Valladolid, rímsky akvadukt v Segovii a pevnosť Alcázar.

Z Benátok do Palerma naprieč Talianskom

Množstvo možných ba až nutných zastávok na tejto trati je nevyčísliteľné. Z Benátok sa dá dostať rýchlovlakom do Bologne za 90 minút, či do Florencie za 40 minút. O hodinu a pol ďalej ste už v Ríme. Odtiaľ sa už otvára juh Talianska a jeden z najneobyčajnejších železničných zážitkov. V Kalábrii sa nalodíte na trajekt a potom vás čaká nádherná 4 a polhodinová cesta do Palerma.

Z Osla do Bergenu

Jednou z najkrajších železničných tratí je tiež cesta z južného Nórska, ktorá prechádza cez hory a popri jazerách, pričom dosiahne nadmorskú výšku až 1 222 metrov. Cesta trvá takmer 7 hodín, ktoré vďaka dychberúcim výhľadom prejdú veľmi rýchlo.

Z Paríža do Barcelony

Aj keď sú tieto mestá logicky prepojené aj rýchlovlakom, je možno zvoliť aj pokojnejší spôsob. Vďaka tomu si môžete vychutnať napríklad nádhernú vidiecku a horskú scenériu, ktorá sa ukazuje na ceste medzi Toulouse a Latour-de-Carol. Odtiaľ trvá cesta do Barcelony už iba tri hodiny a zahŕňa opevnenú obec Ribes de Freser či Ripoll, kde môžete vidieť starobylý kláštor.

Z Budapešti do Splitu počas noci

Táto trasa, ktorú zaradil Lonely Planet do prehľadu, je známa mnohým Slovákom. Počas leta je medzi Budapešťou a Jadranom v prevádzke príjemný nočný spoj. Z Budapešti vyráža o polnoci a na obed je v cieli. Cestou míňa Balaton či Záhreb.

Z Locarna do Domodossola cez Alpy

Takmer každá cesta vo Švajčiarsku sľubuje ohromujúcu scenériu a na niekoľkých trasách vlaky jazdia pomaly, vďaka čomu je možné vidieť hory, rieky a jazerá. Cesta medzi švajčiarskym Locornom a Domodossolou v Taliansku je síce krátka, ale o to malebnejšia. Na trase iba 52 kilometrov uvidíte vodopády, gaštanové háje, dedinky, hlboké rokliny či vinice. Medzi top atrakcie patrí most Isorno neďaleko dediny Intragna, pri ktorej sa tiež nachádza roklina.