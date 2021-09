Premiér zvolal rokovanie bezpečnostnej rady. Takto znie nový plán, ktorým chce riešiť situáciu v polícii

Ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) situácia v polícii neprekvapuje, pretože už dlhšie poukazovali na podozrenia, ktoré treba prešetriť. “Čo ma šokovalo, bol rozsah, akým prebiehali tie trestné konania,” podotkol.

Krajniak si myslí, že by sa vláda mala zamyslieť, ako nastaví systém bŕzd a protiváh, a to tak, aby sa nikde za žiadnych okolností nemohli manipulovať trestné konania.

Ministrovi obrany Jaroslavovi Naďovi (OĽANO) sa nepáči realita, ktorá je tak v rámci Policajného zboru, ako aj v prokuratúre. “Treba urobiť nejaké zásadné rozhodnutie. Keď máte dve strany, tak predpokladám, že sú tam dve skupiny, a treba dobre zvážiť každý ďalší krok,” skonštatoval Naď.

V poslednej dobe zadržali viacerých členov bezpečnostných zložiek, naposledy sa tak udialo v pondelok (13. 9.). Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby zadržal príslušníkov Národnej kriminálnej agentúry. Obvinili ich zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a zločinu marenia spravodlivosti. Niektorých obvinili v trestnej veci ovplyvňovania pravdivosti výpovedí svedkov. Budú ich stíhať väzobne. Viacerí politici už hovoria v súvislosti s dianím o vojne v polícii.

Takto znie rozhodnutie po zasadaní bezpečnostnej rady

O výsledku zasadnutia informoval premiér. Vláda v takejto situácii podľa jeho slov musí a bude konať. Oznámil aj iniciatívu vzniku odbornej pracovnej skupiny, ktorá bude od pondelka nepretržite zasadať a prinesie pre vládu a parlament sled zmien zameraných na profesionalitu, bezúhonnosť a čestný prístup.

“Z orgánov činných v trestnom konaní musíme vypudiť mafiu. Budú v nej zástupcovia súdov, prokuratúry, ministerstiev a ďalších inštitúcií podľa štatútu bezpečnostnej rady. Na tejto dohode sa zhodla celá koalícia,” oznámil Heger.

Premiér vyzval tiež poctivých prokurátorov, policajtov a sudcov, aby boli aktívni v obrane práva a nedali sa zastrašiť. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) má naďalej jeho dôveru.

„Som rád, že bezpečnostná rada štátu sa rozhodla zauditovať a nájsť bez výnimky všetky chyby, ktoré mohli nastať v trestných konaniach a krivení spravodlivosti,“ ocenil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).

Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) poukázala na to, že boj s korupciou nie je ľahký. Podporila všetkých čestných ľudí v orgánoch činných v trestnom konaní. Úlohou vlády je podľa nej pomôcť im systémovými zmenami.

Minister financií a šéf OĽANO Igor Matovič označil vznik pracovnej skupiny za “buchnutie po stole”. „Máme chyby v systéme, ktoré potrebujeme rýchlo identifikovať a zjednať nápravu,“ povedal. Nevylúčil, že navrhnuté legislatívne úpravy budú schvaľovať v skrátenom legislatívnom konaní.

Zasadnutie bezpečnostnej rady zvolal premiér po tom, ako tento týždeň Úrad inšpekčnej služby zadržal štyroch vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry, ale aj dočasného riaditeľa inšpekcie. Obvinili ich zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, dvoch policajtov zároveň aj v trestnej veci takzvaného ovplyvňovania pravdivosti výpovedí svedkov. Stíhaní majú byť väzobne, rozhodnutia súdu zatiaľ nie sú právoplatné.

Situáciou v bezpečnostných zložkách sa má v piatok (17. 9.) na mimoriadnom rokovaní zaoberať aj Výbor Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť.

Podľa Matoviča sú za dianím v polícii aktivity dlhoročných zlodejov

Minister financií SR a líder OĽANO Igor Matovič je presvedčený, že za ostatným dianím vo vnútri polície sú “aktivity ľudí, ktorí dlhé roky v stámiliónoch eur rozkrádali verejné zdroje a hrozilo im, že skončia v base”. Naznačil tiež, že týmto aktivitám pomáhajú aj niektoré orgány spravodlivosti. Povedal to po rokovaní vlády.

“Títo ľudia urobia všetko pre to, aby zvrátili chod dejín. SR zažíva zlomový moment, sme však odhodlaní bojovať a neohneme chrbty,“ uviedol Matovič.

Líder OĽANO stojí za ministrom vnútra Romanom Mikulcom. Naznačil, že bezpečnostná rada sa bude prioritne venovať inej inštitúcii, ako je vedenie rezortu vnútra. “Cestičku mafii nevytvára Roman Mikulec, ale podľa môjho presvedčenia cestičku mafii vytvárajú iné orgány spravodlivosti, ktoré by mali spravodlivosť chrániť, práve preto sa bude konať bezpečnostná rada,” uviedol. Matovič tvrdí, že sa mafia postarala o to, aby do väzby vzali nevinných.

“Som presvedčený, že nič nemanipulovali,” uviedol v súvislosti so stredajším (15. 9.) väzobným stíhaním viacerých príslušníkov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA).

Situácia je vážna a treba prijať razantné opatrenia

Vicepremiér Richard Sulík (SaS) sa stotožňuje s tvrdením, že situácia je vážna a že je potrebné prijať razantné rozhodnutie, zároveň ho prenecháva na premiéra, aby o tom informoval po zasadnutí bezpečnostnej rady.

“Všetci máme obavu vo vláde, že závažné kauzy môžu ostať nedoriešené, aj preto zasadá bezpečnostná rada,“ povedal Sulík. Za SaS opätovne deklaroval podporu ministrovi vnútra.

Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) i minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) súhlasia s tým, že bezpečnostná otázka v krajine je prioritou, ktorá odsúva načas do úzadia aj diskusie okolo prípadného prerozdelenia mandátov vo vláde. “Kým nie je v štáte jasno, kto sú gauneri a kto policajti, ostatné body sú menej zaujímavé,” dodal Budaj.