Prekvapivý objav: Iba tri minúty pozerania sa do tmavého červeného svetla môže zlepšiť poškodený zrak

Jedna vec, ktorá sa týka azda každého človeka, je pokles kvality videnia s pribúdajúcim vekom. Avšak nová štúdia ukazuje, že existuje lacné a jednoduché riešenie, ktoré by bolo možné zlepšiť zrak. Stačia na to iba tri minúty denne pozerania sa do tmavého červeného svetla.

Ľudská sietnica obsahuje dva druhy fotoreceptorových buniek, a to tyčinky a čapíky. Tyčinky sa nachádzajú okolo hranice sietnice a poskytujú nám periférne videnie a tiež nám pomáhajú vidieť lepšie v zlých svetelných podmienkach. Čapíky zase zabezpečujú farebné videnie.

Bunky náročné na energiu

Oba typy buniek majú vysoké energetické nároky a energiu prijímajú vo forme zlúčeniny adenozíntrifosfát, ktorú vytvárajú mitochondrie, informuje portál IFLScience. Od veku približne 40 rokov však mitochondrie začínajú fungovať menej efektívne, čo v konečnom dôsledku znamená menej energie pre tyčinky a čapíky a to má za následok zhoršené videnie.

Tmavočervené svetlo ako podpora mitochondrií

Nová štúdia uverejnená v časopise Journals of Gerontology zistila, že svetlo s vlnovou dĺžkou od 650 do 1 000 nanometrov, ktoré má tmavočervenú farbu, zlepšuje funkciu mitochondrií. Preto sa autori štúdie rozhodli preskúmať, či by sa toto dalo použiť na zlepšenie zraku.

Na uskutočnenie štúdie prijal tím malú vzorku o 24 účastníkoch vo veku od 28 do 72 rokov, z ktorých nikto nemal žiadnu chorobu oka. V prvý deň vykonal každý účastník sériu testov, ktoré zistili, ako dobre im fungujú tyčinky a čapíky.

Citlivosť tyčiniek skúmali tak, že účastníci museli zaznamenať slabé svetelné signály v tme, zatiaľ čo funkcia čapíkov sa testovala testom farebného kontrastu, ktorý spočíval v identifikácií písmen na pozadí s jemne odlišným farebným odtieňom, ako mali samotné písmená.

Následne dostali účastníci lacnú LED baterku, ktorá vyžarovala tmavé červené svetlo s vlnovou dĺžkou 670 nanometrov a požiadali ich, aby sa na svetlo pozerali tri minúty každý deň v priebehu dvoch týždňov.

Zlepšenie videnia

Po dvoch týždňoch im opätovne vykonali očné testy. Účastníci vo veku nad 40 rokov vykazovali významne zvýšenú funkciu čapíka s priemerným zlepšením o 22 percent. Táto zvýšená farebná citlivosť bola obzvlášť výrazná na modrom konci spektra. To aj vedci očakávali, keďže tento rozsah farebného videnia je najviac ovplyvnený mitochondriálnym poklesom.

Pozorované bolo aj zlepšenie funkcie tyčiniek, no v menšej miere ako v prípade čapíkov. Dôvodom môže byť skutočnosť, že tyčinky umierajú, ak nedostávajú dostatočné množstvo energie a väčšina ľudí do veku 70 rokov ich má až o 30 % menej. Čapíky na rozdiel od tyčiniek iba prestávajú fungovať, no neumierajú. Zdá sa teda, že ošetrovanie červeným svetlom tak obnovilo činnosť týchto buniek.

Autor štúdie Glen Jeffrey uviedol, že je možné zlepšiť videnie u starších jedincov pomocou krátkych svetelných expozícií vhodnými vlnovými dĺžkami. Aj samotná technológia je lacná, čo znamená, že takéto ošetrovanie oka by mohlo byť dostupné v krátkej budúcnosti. „Výroba našich zariadení stála približne 12 libier, takže táto technológia je vysoko dostupná pre širokú verejnosť,“ uvádza Jeffrey.