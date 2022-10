Prekliaty film, ktorý mal zabíjať: Diváci sú presvedčení o tom, že známy horor pripravil o život štyroch ľudí

Milovníkom hororov sériu Poltergeist určite predstavovať nemusíme. Od roku 1982 sa dočkala okrem pokračovaní aj remaku. Ešte desivejšími, ako samotný film, sa môžu zdať udalosti, ktoré sú s ním spájané. UNILAD uvádza, že niektorí diváci sú presvedčení o tom, že je prekliaty.

Keď sa kalifornská rodina presťahuje do svojho vysnívaného domu na predmestí, ešte netuší, aké hrôzy tu na ňu čakajú. Začne byť tyranizovaná nadprirodzeným zlom, ktoré sa rozhodne ovládnuť ich dcéru – takto môžeme v krátkosti priblížiť začiatok deja tohto pre mnohých veľmi dobre známeho hororu.

Napriek tomu, že od uvedenia snímky Poltergeist ubehlo už 40 rokov, stále je na sociálnych sieťach séria mimoriadne diskutovaná. Nielen kvôli desivým scénam, ktoré obsahuje, ale aj pre mrazivé udalosti, ktoré podľa divákov s filmami úzko súvisia.

„Mnohí herci z Poltergeista zažili paranormálne javy na scéne, ale aj mimo nej. Viacerí dokonca prišli o život. Bola za tým kliatba? Alebo išlo iba o náhodu?“ opýtala sa diváčka na Twitteri. A nebola ani zďaleka jediná, ktorej vŕtali v hlave tieto otázky.

Ľudia majú na mysli konkrétne reálne úmrtia štyroch hercov z hororovej série, ktoré sa odohrali. Napriek tomu, že je ich možné lekársky vysvetliť, niektorým stále vŕtajú v hlavách.

#horror question of the day. Do you believe Poltergeist was a cursed movie? Or coincidence? pic.twitter.com/HroJvR1iMv

— Horror N Haunted (@HorrorNHaunted) November 11, 2020