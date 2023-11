Prejdú pár kilometrov, ušetria stovky eur: Porovnali sme ceny nábytku známych reťazcov medzi Slovenskom, Rakúskom a Poľskom

Množstvo Slovákov žijúcich neďaleko hraníc využíva možnosť nákupov u niektorých našich susedov. Najčastejšie hovoríme o Rakúsku a Poľsku, čo sa koniec koncov potvrdilo aj pri našom porovnávaní cien základných potravín a drogérie. Preto sme sa rozhodli pozrieť tiež na problematiku nábytku, ktorá už bola v médiách rozoberaná niekoľkokrát.

V článku sa dozviete: prečo je cena produktov v jednotlivých štátoch rozdielna;

či sa v Poľsku a Rakúsku oplatí nakupovať nábytok;

aké sú rozdiely medzi Slovenskom a susedmi;

vyhodnotenie porovnania medzi Ikeou, XXXLutz a Merkury Market.

Prečo je cena produktov rozdielna?

Ako pri potravinách či drogérii, platí, že aj cena rôznych nábytkových produktov býva v závislosti od krajiny rozdielna. Väčšina reťazcov pri vysvetľovaní týchto rozdielov nezastáva veľmi transparentný postoj, no okrem internej cenotvorby vplýva na konečnú sumu produktov aj niekoľko ďalších vonkajších faktorov. Ako uvádza portál Index, významnú úlohu môžu zohrávať menový kurz, sadzba DPH, výška platov, náklady na logistiku či energie, ale aj veľkosť trhu.

Obchodníci tiež pracujú s elementmi, ako sú nálada a správanie kupujúcich, potreby trhu či konkurencia. Na Slovensku v súčasnosti pôsobí v tejto oblasti niekoľko veľkých hráčov – Ikea, XXXLutz, Merkury Market či Möbelix. Švédsky gigant pôsobí okrem Slovenska napríklad aj na Rakúskom a Poľskom trhu, Merkury Market je pevne zakorenený u nášho severného suseda v Poľsku, Möbelix a XXXLutz zase nájdeme aj smerom na západ – v Rakúsku.

V dnešnom článku si postupne logicky porovnáme ceny jednotlivých predajcov medzi Slovenskom a susednými štátmi, ak v nich dané reťazce pôsobia. Prioritne sme sa zamerali na rakúsky a poľský trh, nakoľko práve tieto dva štáty preferujú pri nákupoch za hranicami Slováci zrejme najčastejšie.

Ikea

Obľúbený švédsky gigant má stále iba jednu slovenskú predajňu, no len pred pár dňami ohlásil, že po septembrovom zlacňovaní príde druhá vlna, ktorá sa dotkne až 2-tisíc produktov. Toto zlacňovanie sa pretavilo napríklad do ceny sedačky Äpplaryd, ktorú si Slováci mohli koncom októbra kúpiť za 1 099 eur, jej bežná cena je však 1 199 eur. Tú istú sedačku v Poľsku kúpite za 4 999 zlotých, čo je v prepočte 1 118 eur a v Rakúsku za 1 399 eur.

U našich severných susedov najvýhodnejšie nakúpite tiež rozkladaciu sedačku Friheten, ktorá tam v prepočte stojí 447 eur, Slováci si ju vedia kúpiť za 499 eur a Rakúšania až za 549 eur. Aj novinku značky Fimle nakúpia najlepšie Poliaci – ich cenovka je stanovená na 1 185 eur, na Slovensku táto rozkladacia pohovka stojí 1 249 eur a najdrahšia je opäť v Rakúsku, kde by ste za ňu dali 1 569 eur.

Náš ďalší náhodný výber smeruje k obývacej TV stene, ktorú najdrahšie kupujú tentoraz Slováci. Švédsky gigant ju na Slovensku ponúka za 1 510 eur, v Rakúsku v bežnej cene za 1 434 eur a Poliaci si ju vedia kúpiť len za 1 104 eur. Presúvame sa do spálne, konkrétne k posteli Dunvik, ktorá v slovenskej Ikei stojí 1 298 eur, v poľskej 1 425 eur a v Rakúskej až 1 699 eur. Posledným porovnávaným produktom je konferenčný stolík, ktorého cena je vo všetkých troch krajinách približne rovnaká. Kým Slováci a Rakúšania ho kupujú za 199 eur, Poliaci pri súčasnom kurze za 201 eur.

Hodnota nákupu v Ikei (6 produktov): Slovensko: 5 954 eur Poľsko: 5 480 eur Rakúsko: 6 849 eur

Z nášho miniprieskumu medzi slovenskou, rakúskou a poľskou Ikeou nám vychádza, že najvýhodnejšie by človek nakúpil v Poľsku. Pri nákupe rovnakých šiestich produktov by bol náš potenciálny zákazník oproti Slovensku schopný ušetriť 474 eur, pričom oproti Rakúsku až 1 369 eur.

Merkury Market

Počas posledných rokov sa na slovenskom trhu stabilne usadil aj poľský reťazec s nábytkom a ďalšími praktickými vecami do bytov a domov – Merkury Market. Slováci si obľúbili sortiment a dá sa povedať, že aj ceny, s ktorými tento predajca prišiel. Nie je však tajomstvom, že mnoho obyvateľov žijúcich na severných hraniciach, si často na nákupy vyberá práve poľskú alternatívu a my sme, samozrejme, zisťovali, či sa im to skutočne oplatí. Ako pri reťazci Ikea, tak aj v tomto prípade je vyhľadávanie produktov v e-shopoch jednoduché, nakoľko v slovenskej verzii sú čísla produktov identické s tou zahraničnou.

Ako prvá nám do očí padla pohovka s názvom Vegas Fuego, ktorú slovenský e-shop Merkury Marketu ponúka za 629 eur. Poľský e-shop je lacnejší, pretože pohovku tam kúpite v prepočte za 558 eur. Pri druhom výbere sme zablúdili do kuchyne, konkrétne k stoličke Kansas, ktorú si na Slovensku zaobstaráte v cene 69 eur. Aj v tomto prípade je poľská alternatíva lacnejšia, nakoľko tam táto stolička stojí 60 eur.