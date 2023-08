Prejdú pár minút, ušetria desiatky eur: Porovnali sme ceny potravín a drogérie medzi Bratislavou a rakúskym Kittsee

Minulý mesiac sme v našom článku načrtli, aké platové rozdiely sú momentálne medzi naším hlavným mestom a rakúskym Kittsee. Na niektorých pozíciách si dokážu zamestnanci v tom istom podniku zarobiť aj o 1 300 eur viac, pričom jednotlivé prevádzky sú od seba vzdialené len pár kilometrov. V tomto článku sa bližšie pozrieme na často rozoberanú tému – porovnanie cien potravín a drogérie.

V článku sa dozviete: aký sortiment tovaru sme porovnávali;

koľko stoja známe produkty v Rakúsku;

aké rozdiely v cenách sme zistili;

koľko vie Slovák nákupmi v Rakúsku ušetriť.

Kvalita a ceny sortimentu

Rozdiely medzi rakúskym a slovenským trhom sú často diskutovanou témou. Prispieva tomu fakt, že mnoho Slovákov skutočne v Rakúsku nakupuje a hovorí o tom, že kvalita tamojších produktov sa s tou našou nemôže porovnávať. Nuž, toto tvrdenie momentálne ostáva na individuálnom posúdení a nie je možné ho v článku empiricky dokázať, avšak druhý dôležitý faktor porovnať vieme. Ako sú teda na tom ceny potravín a drogérie?

Aby sme vedeli priniesť čo najdôveryhodnejšie informácie, v článku sme sa rozhodli porovnať ceny sortimentu v známych reťazcoch Billa a DM drogérie. Jednotlivé produkty museli byť dostupné ako v Bratislave, tak v Kittsee a porovnávané ceny nemohli byť akciové. Uvedené informácie a ceny platili v týždni od 21. augusta 2023 do 25. augusta 2023.

Nákup drogérie

Predajne drogérie DM ponúkajú približne rovnaký sortiment v oboch krajinách a to platí aj o usporiadaní predajní. Pri pohľade do plných regálov sme v oboch prípadoch videli známe značky a ako prvé tu máme porovnanie populárneho modrého krému značky Nivea.

Ponúkaný bol v štyroch rôznych veľkostiach a na Slovensku by ste zaň zaplatili v závislosti od balenia 2,65 eura (75 ml), 4,25 eura (150 ml), 6,25 eura (250 ml) a 7,95 eura (400 ml). Úplne identické produkty bez zliav v Rakúsku stoja 2,25 eura (75 ml), 2,95 eura (150 ml), 3,45 eura (250 ml), respektíve 5,25 eura (400 ml). Najvýraznejší cenový rozdiel nájdeme pri balení o veľkosti 250 ml, ktorý je na úrovni 2,80 eura.

Ako ďalší produkt tu máme pleťové masky Hydra Bomb značky Garnier, ktoré sa v slovenských prevádzkach známej drogérie pohybujú na jednotnej cenovej úrovni 2,55 eura. V Rakúsku vás jedna takáto maska vyjde 2,35 eura a u nášho suseda je teda lacnejšia o 20 centov. Identický výber sme našli aj pri sprchových géloch značky Balea, ktoré sa v slovenských predajniach ponúkajú za jednotnú neakciovú cenu 0,95 eura, v Rakúsku ich majú za 0,70 eura – rozdiel 25 centov za kus.

Do pomyselného košíka si vkladáme aj lak na vlasy Balea, ktorý na Slovensku kúpime v sume 1,85 eura. O pár kilometrov smerom na západ si ten istý produkt kupujeme za 1,45 eura a aj v tomto porovnaní je na tom náš sused lepšie, nakoľko tam ušetríme 40 centov za jeden kus. Ďalších 90 centov by sme ušetrili pri nákupe dezodorantu Nivea, ktorý sa u nás predáva za 3,35 eura, pričom u nášho suseda len za 2,45 eura (pri značke Dove je produkt lacnejší v Rakúsku len o 10 centov).

Zhrnuté a podčiarknuté, ak by sme si uvedených päť produktov dali do košíka na Slovensku, výsledná cena nákupu by bola 14,95 eura. V rakúskom Kittsee by sme za identický nákup zaplatili 10,40 eura a rozdiel je teda 4,55 eura. Ak si vezmeme do úvahy, že ide iba o maličký nákup piatich produktov, finálna suma nie je v dobe, kedy niektorí ľudia počítajú každé euro, vôbec zanedbateľná.

DM drogérie Bratislava/Kittsee krém Nivea: 6,25 eura/3,45 eura pleťová maska Garnier: 2,55 eura/2,35 eura sprchový gél Balea: 0,95 eura/0,70 eura lak na vlasy Balea: 1,85 eura/1,45 eura dezodorant Nivea: 3,35 eura/2,45 eura finálny rozdiel: 4,55 eura

Nákup potravín

Z predajní drogérie DM sme sa presunuli do ďalšieho známeho reťazca a potraviny sme boli porovnávať v Bille. V tomto smere už boli rozdiely v šírke sortimentu oveľa väčšie, nakoľko rakúska Billa, ktorú sme navštívili, zákazníkom ponúkala viac možností a často aj iné druhy balenia jednotlivých značiek. Z tohto dôvodu bolo presné porovnanie často náročné.

Ako prvé sme pri potravinách porovnáli cenu cereálií Lion s príchuťou karamel a čokoláda. Balenie o veľkosti 400 gramov sme na Slovensku našli v plnej cene za 4,99 eura, pričom v aktuálnej akcii stáli 3,99 eura. V Rakúsku stálo rovnaké balenie bez akejkoľvek zľavy 3,69 eura. Ak teda berieme do úvahy neakciové ceny, v rakúskej Bille si túto raňajkovú pochúťku zabezpečíte lacnejšie o 1,30 eura.